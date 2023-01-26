Aslanoğlu’na sıkı rakip: Bezircilioğlu

CHP, İzmir'de en fazla milletvekiline sahip olan parti ve yerel yönetimlerde iktidarda. CHP İzmir'in yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu göreve iddialı başladı. Aslanoğlu, CHP için Büyükşehir ve 30 ilçe belediyesinin tamamında iktidar olma hedefi ortaya koydu. Ancak Aslanoğlu'na ve dolayısıyla CHP'ye AK Parti ve MHP'nin dışında 6'lı Masa içinden de ciddi bir rakip geldi. İyi Parti'nin merkez sağ kökenli yeni İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, CHP'nin keyfini kaçıracak açıklamalar yaparak göreve başladı.



'BELEDİYECİLİĞİ DAHA İYİ YAPARIZ'

Aslanoğlu, CHP için İzmir'de 30'da 30 hayalleri kurarken Bezircilioğlu, İzmir'de gözlerini birinci parti ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerde de iktidar olmaya diktiklerini açıkladı.

İl Kongresi'nin ardından görevi dün devralan Bezircilioğlu, "İnşallah İzmir, 'İyi belediyecilik' ile tanışarak Osman Kibar ve Burhan Özfatura dönemlerini hatırlayacak. Tekrar o dönemi yaşayacağız. İzmir belediye hizmeti görüyor ancak İyi Parti belediyeleri görevi aldığında daha iyi bir belediyecilik hizmeti görecektir" dedi.



CHP HÜSRANLA KARŞILAŞABİLİR

CHP'li Tunç Soyer ve birçok CHP'li ilçe belediye başkanı 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri İyi Parti ve HDP'nin desteğiyle kazandı. Eğer İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimde Büyükşehir ve ilçelerde başkan adayı çıkarırsa İzmir'de kartlar yeniden karılacak demektir.

Bu durumda CHP, 30 yıldır yönettiği İzmir'de büyük bir hüsranla karşılaşabilir.

Tabii, İzmir'de belediye başkan adayı çıkarmak Bezircilioğlu'nun inisiyatifinde olan bir konu değil, buna Genel Başkan Meral Akşener ve Genel Merkez yöneticileri karar verir. Ancak İl Başkanı olarak bunu hedef şeklinde dile getirmesi bile CHP açısından çok iyi bir sinyal değil.

Bakalım iki parti ve il başkanı arasındaki açık işbirliği ve gizli rekabet nasıl bir seyir izleyecek? Öte yandan bu rekabette arada kazanan Cumhur İttifakı olursa da kimse şaşırmasın...

Opera ayıbını devlet temizlesin savcı soruştursun!

Karşıyaka'da, İzmirlinin yüz milyonlarca lirası göz göre göre uçup gitti. Daha doğrusu uçuruldu!

Büyükşehir Belediyesi, opera binası yapacağım diye 2010'da yola çıktı, 12 yılda beceriksizliğin kitabını yazdı. CHP Parti Meclisi eski Üyesi Behçet Çağlar'a ait Ankaralı Çağdan Mühendislik firması ve onun bulduğunu gösterdiği Avusturyalı uzman ortağa, 429 milyon lira ile tam 102 milyon lira fazla teklif sunmasına rağmen verildi. Sanki sırf ihaledeki "opera sahnesi inşa etmiş uzman firma" şartını yerine getirmek için oluşturulmuş gibi bu konsorsiyum, ihalenin hemen ardından dağıldı.



BAKANLIK DEVRALIP BİTİRSİN

Ortak gösterilen Avusturyalı firma çekip gitti. Şu anki Başkan Tunç Soyer de bu işi yapma yeterliliğine tek başına sahip olmamasına rağmen Çağdan Mühendislik'le yola devam kararı aldı. Böylece İzmirlilerin 102 milyon lira fazla ödemesine neden olan ihaledeki 'uzman firma' şartı delinmiş oldu. Ancak firma inşaatı yarım bıraktı. Aylardır bir çivi bile çakılmadı. Şimdi Soyer'den bu inşaatın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrine 'teşne olduklarına' dair sinyal geldi. Belediye, bu işin altından kalkamadı, bu enkazı artık temizlese temizlese devlet temizler. Umarız, bakanlık burayı alır ve bitirir, Cumhuriyet Savcıları da uçurulan paraların hesabını sorar...