CHP İl Başkanı arkadaşını Başkanvekili yaptı

CHP'de İzmir İl Başkanlığı'na getirilen Şenol Aslanoğlu göreve hızlı başladı. İlçe ziyaretleri, ev ziyaretleri yapıyor. Önceki il başkanına göre daha halkla iç içe bir profil çiziyor.

Aslanoğlu, bu arada il yönetiminde de görev dağılımını yaptı. Ancak, kendisinden sonra Başkanvekili olarak partinin İzmir'de iki numaralı koltuğuna oturacak kişi için sürpriz bir isim seçti. Bu göreve çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Münir Sirhen Özen'i getirdi. İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Özen'in il yönetim kurulu üyesi olarak atanana kadar CHP üyesi olmadığı da biliniyor. Yani CHP'nin İzmir yönetiminde iki numaralı ismi seçilirken arkadaşlık, dostluk ilişkilerinin belirleyici olması ne kadar doğru?

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER BAŞLADI

Aslanoğlu, belli ki, İl Başkanı olarak kendisinden sonra güvendiği bir ismin vekili olmasını istedi, ancak, söz konusu CHP olunca bununla ilgili parti içi eleştiriler de yükselmeye başladı. Bunu 'nepotizmin' farklı bir versiyonu olarak nitelendirenler oldu. Biz de bu konuyla ilgili Aslanoğlu'nu aradık ve kendisine sorduk. Aslanoğlu, Özen'in atanmasında arkadaşlık ilişkisinin değil liyakatın etkili olduğunu söyledi.

'BAKIŞ AÇISI HASTALIKLI OLUNCA'

"Bugün CHP'deki herkes benim yakın arkadaşım, il yönetimindeki herkes de öyle. Arkadaşlık üzerinden kurulmuş bir şey olabilir mi?" diyen Aslanoğlu, "Bahsettiğiniz arkadaşımız İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (İZSİAD) genel sekreteri. Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşunun üst düzey yöneticiliğini yapmış bir arkadaşımız.

Ama ben bunu deyince, yerine bazı arkadaşlar yine, 'Vay işadamını atamış' diye yazacaklar herhalde.

Bakış açısı hastalıklı olunca yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kendisine Özen'in sizin il başkanlığına atanmanızla birlikte siyasete girdiği ve daha önce siyasetle bir ilişkisinin olmadığının bilindiğini aktardığımızda ise, "Onu söylemesi şu an herkes için abes olur. İnsanların performansını göreceğiz, neleri yapıp yapamadığını göreceğiz. Bu benim için de öyle.

Bana da aynı şeyi sormuştunuz ve ben de aynı şeyi söylemiştim. 'Yaparım. yapmam' diye megalomanlığın bir anlamı yok, Zaman içinde görülecektir. Herkesin performansı gösterecek bu işi."

'ÖNCELİĞİMİZ DİKİLİ YÖNETİMİ'

Aslanoğlu'na CHP'de ilçe başkanlarının milletvekili adaylığı için istifa eden Karşıyaka ve Ödemiş'te yeni ilçe başkanlarının atandığını ancak Karabağlar'da ise, yeni ilçe başkanının belirlenmesinde kriz olduğu yönünde haberler olduğunu hatırlattığımızda ise, "Yok hayır, niye kriz olsun? Sırasıyla yapıyoruz işleri.

İnsan ister ki bir günde hepsini yapsın. Ancak ben de bir insan evladıyım.

Bir yandan örgütleri dolaşıyorum, bir yandan yeni projeksiyonları oluşturuyorum, bir yandan stratejiye ilişkin çalışmalarımız var. Bu arada yönetimde görev bölümünü yaptık.

Ödemiş ve Kemalpaşa ilçe başkanlarını atadık. Şu an birinci önceliğimiz Dikili. Karabağlar'da görevde olan bir ilçe yönetimi var ancak Dikili'de yok. İlçe başkanımız sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı. Onunla birlikte yönetim de elimizi rahatlatmak için bıraktı.

Oraya bir an önce yönetim atamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Aslanoğlu ve Özen'in seçim sürecinde başkan ve başkanvekili olarak performansları nasıl olacak hep birlikte göreceğiz...