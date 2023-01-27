Soyer’in yıldızı Gülfem Sanver!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100. yıl dönümünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yeniden toplanacak İzmir İktisat Kongresi'ne karşı "korsan" iktisat kongresi düzenleme ısrarından vazgeçmiyor. Soyer, söz konusu kongreyi 6'lı Masa'nın gövde gösterisi yapacağı bir alan haline getirmek için de hamle yaptı. 6'lı Masa'nın liderlerini kongreye davet etti. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin iktisat kongresi heyeti, içlerinde CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da bulunduğu 6'lı Masa'nın ekonomi kurmaylarıyla Ankara'da bir araya geldi.





İSTANBUL'DA YAŞIYOR AMA

İzmir Planlama Ajansı Başkanı da olan Soyer'in Danışmanı Güven Eken ile belediyenin iktisat kongresinin yüksek istişare kurulu üyesi Sıtkı Şükürer ve Soyer'in siyasi ekip arkadaşı CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun da bulunduğu heyette yer alan bir isim dikkatimizi çekti. O isim, İstanbullu siyasal iletişimci Gülfem Saydan Sanver'den başkası değil.

Meğer İstanbul merkezli TV'lerde boy gösteren Sanver de belediyenin iktisat kongresinin yüksek istişare kurulu üyesi imiş... Gülfem Hanım'ın bir başka özelliği de dikkat çekiyor. Paris'te yaşayan KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal'a Grand Plaza şirketi üzerinden maaş veren Soyer, Gülfem Hanım'a da İstanbul'da yaşamasına rağmen yıllardır İZENERJİ yönetim kurulu üyesi olarak maaş veriyor.



BAŞKA İŞ DE YAPIYOR MU?

Soyer, bu kongre ile ilerisi için önemli bir kariyer planlaması yapıyor. Bizim kanaatimizce bu kongre ile sadece İzmir'i değil CHP veya Türkiye'yi de yönetebilecek kapasitede bir isim olduğunu göstermek istiyor. Tahminimize göre hedefi 14 Mayıs seçimleri sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na gelmek veya ondan sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde potaya girebilmek.

O yüzden bu amaçla düzenleyeceği kongrenin A takımına İstanbul merkezli TV'lerde de boy gösteren ve parlak bir CV'ye sahip olan Gülfem Saydan Sanver'i de eklemesini doğal karşılamak gerekiyor. Bu arada gazeteci olarak bize de Gülfem Hanım'ın İZENERJİ Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra siyasilere ve farklı kurumlara siyasal ve stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti veren şirketi üzerinden İzmir Büyükşehir'le de iş yapıp yapmadığını araştırmak düşüyor.



İZMİRLİ'NİN SESİ YENİ ASIR

Yeni Asır olarak bugünkü manşetimizde bizlere gönderilen bir mektup yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de başlayacağı 4. etap kentsel dönüşüm sahasındaki hak sahipleri bize mektup yazarak seslerini duyurmamızı istedi. Buna göre 128 hak sahibi aileden 60'ı yeni evleri yapılıncaya kadar açıkta kalacak. Detayları haberimizde okuyabilirsiniz. Ancak bu mektup da gösterdi ki, İzmir'de belediyelerin çeşitli uygulamaları yüzünden mağduriyet yaşayan İzmirliler'in sesini duyurabilecekleri en güçlü platform, Yeni Asır...