CHP İzmir’de kim kalacak kim gidecek?

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak netleşmesiyle CHP İzmir'de hangi milletvekilinin kalacağı, hangisinin gideceği ve gidenlerin yerine kimlerin geleceğiyle ilgili kulisler hareketli.

Yeniden adaylık konusunda en fazla şans verilen isimler Selin Sayek Böke, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Ednan Arslan ve Genel Başkan Başdanışmanı da olan Mahir Polat... Daha önce yazdığımız gibi Böke'nin Ankara'ya kaydırılabileceği de belirtiliyor. Bu arada Özcan Purçu'nun da Roman vekil kontenjanından tekrar aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.



GİDİCİ VEKİLLER BELLİ GİBİ

Daha önce ön seçim yapılmazsa aday olmayacakları yönünde mesajlar veren Atila Sertel, Kani Beko, Tacettin Bayır'ın bu dönem aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.

Bedri Serter ve Kamil Okyay Sındır'ın da yeniden aday gösterilmesi ihtimali zor olarak değerlendiriliyor. Buca Belediye Başkan adayının belirlenmesinde yaşanan krizin ardından Parti Meclisi'nden istifa eden Sevda Erdan Kılıç'a da pek şans tanınmıyor.



SOYER'İN NALBANTOĞLU İSTEĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi ekip arkadaşı olan Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun Meclis'e girmesi için bastıracağı ifade ediliyor.

Soyer'in İl Başkanlığı için birinci tercihi olan ancak genel merkezce atanmayan eski hakim Murat Aydın'ın da vekil adayı yapılmasını isteyeceği iddiaları konuşuluyor.

Ancak, CHP'de genel seçimden kısa bir süre sonra yapılacak yerel seçimler düşünülerek belediye meclis üyelerinin milletvekili adayı yapılmaması konusunda bir karar alınabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Eğer böyle bir karar alınırsa Aydın vekil adayı olamayacak.



ÇELİK VE YÜCEL'İN ŞANSI VAR

İzmir'de ismi vekil adaylığı için geçen isimlerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihiyle Parti Meclisi'ne giren Devrim Barış Çelik... Genel merkezde çalışmalarını yürüten Çelik'in milletvekili adayı olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Tabii, CHP İzmir'de 5 yıl il başkanlığı yapan ve milletvekili adaylığı için görevi bırakan Deniz Yücel'in de Kılıçdaroğlu'nun tercihiyle seçilebilecek bir sıradan aday yapılmasının yüksek ihtimal olduğu dillendiriliyor. 6'lı Masa'da liderlerin eğer olur da seçimi kazanırlarsa Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacakları ve bu yüzden vekil adayı olmayacakları konuşuluyor. Eğer bunun tersi bir gelişme olursa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da İzmir'i istediği öne sürülüyor.

Deniz Yücel'den HDP'ye selam!

CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan milletvekili adaylığı için istifa eden Deniz Yücel, bir röportaj vermiş. Okuyunca Yücel'in CHP'de mi yoksa HDP'de mi siyaset yaptığı konusunda küçük bir tereddüt yaşamadık desek yalan olur!

Hatta, daha da ilerisi, terör örgütü PKK'nın Kürtlere Türkiye'de ayrımcılık yapıldığı yönündeki propagandasını bile sahiplenmiş.

Diyor ki, "Türkiye'de en çok ezilen, ötekileştirilen kesim Kürt vatandaşlarımız."



5 YILDIR TEK KELİME ETMEMİŞTİ

Bugün hangi Kürt kardeşimiz, Kürt diye ezilmiş, Kürt diye ötekileştirilmiş, bir gösterse de öğrensek! 5 yıldır ağzından bu konuda tek laf çıkmayan Deniz Yücel, şimdi adayların netleşmesine kısa bir süre kala ne oldu da böyle konuşmaya başladı?

Anlaşılan Yücel, seçimde 6'lı Masa'nın en önemli ittifak ortağı olacak HDP'den milletvekili adaylığı konusunda çizik yeme ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor ki böyle PKK ağzıyla konuşuyor.