CHP İzmir’de ‘aday tanıtım’ fiyaskosu

CHP, HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonla iktidar olma, İzmir'den birçok milletvekili ve partili de bakan olma hayalleri kuradursun geçtiğimiz Cuma günü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan aday tanıtım toplantısı tam bir fiyaskoya dönüştü. Milletvekilliği adaylığı için 193 kişinin başvuru yaptığı CHP İzmir'de düzenlenen aday adayı tanıtım toplantısında, katılanların da anlattığı gibi, en fazla 250 civarında kişi ya vardı ya da yoktu. Bunun zaten 20-30'u da basın mensubuydu.



ADAYLARDAN BAĞIŞ İSTENDİ

Oysa hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. İl Başkanlığı aday adaylarına, bir mesaj göndermiş ve organizasyonu duyurmuştu. Mesajda adaylar için tanıtım videosunda kullanılmak üzere çekim yapılacağı ifade edilmişti. Ayrıca İl Yönetim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı ile erkek adaylardan 10, kadın adaylardan da 5 bin lira bağış talep edilmişti...

CHP'deki işleyişten habersiz bazı aday adayları, bu etkinlikte kendisinin örgüte tanıtılacağı ve bunun da siyasi kariyerleri açısından olumlu bir gelişme olacağı, hatta bu organizasyonun belki de aday gösterilmelerinin önünü açabileceği beklentisine kapılmıştı.



MİLLETVEKİLLERİ ORTADA YOKTU

Derken geçtiğimiz Cuma günü etkinliğin başlayacağı saat geldi çattı. Ancak o da ne? Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 250 kişi ya var ya yoktu. Oysa 193 aday adayı gelse ve yanında 2-3 kişiyi getirse, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte etkinlik alanında adım atacak yer kalmaması gerekirdi.

Ancak, çok sayıda aday adayı etkinliğe gelmeye gerek bile duymadı. İzmir'in tekrar adaylık ve hatta bakanlık beklentisindeki o anlı şanlı (!) CHP'li vekillerinden ise, ortada sadece tek bir isim vardı. O da, Prof. Dr.

Kamil Okyay Sındır'dı. Sındır dışında hiçbir milletvekili gelmediği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu gibi milletvekili adaylığı için şansı yüksek olduğu değerlendirilen Parti Meclisi'nin İzmirli üyeleri de sırra kadem basmıştı. Bugünlerde hangi CHP'liye sorsanız "İktidar olacağız" hayallerinden bahsediyor ama işte İzmir gibi partinin kalesi olarak nitelendirilen bir kentte yapılan aday tanıtım toplantısındaki heyecansız tablo da işte böyle.



"ZAMAN KAYBI" OLARAK GÖRDÜLER

Bunun başlıca sebebi, tabii ki partide adayların belirlenmesi için işleyen mekanizmada bu tür toplantıların bir gram bile öneminin olmaması.

Çünkü, ön seçim yok, adayları genel merkez belirliyor. Zaten kontenjan adaylar, Soyer'in adamları, koalisyon ortaklarının istediği isimler falan derken seçilebilecek sıralar için geriye çok fazla bir şey kalmıyor.

O yüzden milletvekilleri, Parti Meclis üyeleri ve birçok kelli felli aday, böyle 'boş etkinliklerle' zaman kaybetmek yerine Ankara'da genel merkez nezninde lobi yapmayı tercih etti. Öyle ya, ne işleri vardı parti örgütüyle, parti emekçileriyle!... Kararı verecek olanlar belliydi...

Bu arada organizasyonun kendisiyle ilgili de eleştiriler olduğunu aktaralım.

Dün İzmir'de tanınmış bir aday adayıyla konuştuk. İsminin yazılmaması kaydıyla şunu söyledi: "Neredeyse kendimizi kendimize tanıttık. Oysa bizim üyelerle, hatta seçmenle buluşturmamız, tanıştırılmamız gerekirdi." Bu aday adayı tanıtım etkinliği fiyaskosu daha çok tartışılır...