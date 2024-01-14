İzmir bu kafayla asla ilerleyemez!

İzmir, maalesef iyi yönetilmiyor... İyi yönetilmediği gibi elindeki mücevherleri de sağlıklı bir şekilde kullanamıyor. Kent ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayacak zenginlikler, ekonomiye kazandırılamıyor veya yanlış değerlendiriliyor.İşte size çarpıcı bir örnek... Bu fotoğrafı gazeteci Süleyman Gencel ağabeyimiz paylaştı...Burası bir zamanlar İzmir'in gözbebeği olan Konak Pier Alışveriş Merkezi...Büyükşehir'in Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nden alıp İZMER şirketine kiraya verdiği eşsiz mekan, fotoğrafta da gördüğünüz gibi bugün incik boncuk satışı yapılan bir yere dönmüş durumda...Bir zamanlar Rolex saatlerin satıldığı yerde şimdi boncuk satılıyor.Belediyenin buradaki kira süresi bitti. Türkiye Denizcilik İşletmeleri de Konak Pier'i geri almak istiyor ancak belediyenin alt işletmecisi olan şirket burayı bir türlü terketmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ta eski Başkan Ahmet Piriştina dönemindeki yanlış kurgusunun geldiği nokta maalesef bu oldu.Sonuçta böylesine değerli bir mülk, göz göre göre heba oluyor. İşte eski Hilton Oteli binası... Şehrin göbeğinde yıllardır bomboş duruyor.Bunun temelinde de Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Burhan Özfatura'nın yanlış kararları var. Basmane Çukuru da 26 yıldır bir utanç abidesi gibi bekliyor. Bu durumun sorumlusu da yine Büyükşehir Belediyesi'nin Özfatura döneminde projeye düğmeyi yanlış ilikleyerek başlaması...Kültürpark'ımız var. Ama orada da şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in 'dahiyane' fikriyle pazar yeri kuruyoruz... İnciraltı da yıllardır atıl bir şekilde duruyor. Çıkan imar planları Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve çeşitli meslek odalarının açtığı davalarla iptal oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm engellemelere rağmen şimdi yeni bir plan hazırladı... Ancak, kentteki istemezükçü cephesi ve şu anki Başkan Tunç Soyer, bu planları da iptal ettirmek için bastırıyor.Çeşme ve Alaçatı gibi değerlerimiz var. Yıllarca İzmir'in Beyaz Türkleri'nin sayfiye mekanı olan bu iki mekan, bugün de İstanbulluların sayfiye yeri olmaktan öteye gidemiyor.Yabancı turist gelmiyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeşme'de milyarlarca dolar yatırım ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak bir turizm projesi geliştirdi...İstemezükçü odalar ve Büyükşehir Belediyesi orayı da engellemek için çalışıyor.Bu saydıklarımız sadece Konak Pier'in fotoğrafını gördükten sonra bir çırpıda aklımıza gelenler...Detaylı bir araştırmada bu listeye daha onlarca madde eklenebilir...Allah aşkına! Böylesine önemli değerlerini belediyesinin hataları nedeniyle kullanamayan bu kentin ileriye gitmesi mümkün mü? İzmir'in kötü yönetime tahammülü kalmadı...İçimiz yanıyor... Maalesef Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısı ile 9 şehit verdik. Geçtiğimiz günlerdeki 12 şehidin ardından hain terör örgütünün saldırısında yine evlatlarımızı yitirdik.Türkiye, üst üste gelen bu şehit haberlerinin ardından artık terörle mücadelede yeni bir döneme girmiştir.Irak ve Suriye'deki terör üslerinin üzerine sonuna kadar gitmeliyiz. Yoksa, onlar, ABD ve İsrail'in desteğiyle bize benzeri kayıplar verdirmeyi sürdürürler.Sadece askeri anlamda değil toplumsal anlamda da safları sıklaştırmamız artık şart.Bunun için de tüm siyasi partilerin terör örgütünün uzantılarına alan açan politikalardan uzak durması gerekir. Lafı çok uzatmaya gerek yok... DEM Parti, PKK'nın siyasi uzantısıdır ve CHP, bu partiyle iş tutarak Türkiye'ye zarar vermektedir.Tabii ki DEM Parti'ye oy verip ülkesini seven, vatanın birlik ve bütünlüğünden yanaolan milyonlarca kardeşimiz var... Tabii ki, bu partiye oy verenler terörist olarak gösterilemezler...Ancak DEM Parti yönetimi resmen PKK'nın değirmenine su taşımaktan başka hiçbir şey yapmıyor.Bu gerçeği de artık görmezden gelemeyiz.CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem adı HDP olan DEM Parti'yle kurduğu gizli ittifaklar nedeniyle eleştiriliyordu. Nitekim CHP'nin oyunu bir türlü artıramaması ve geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerden hezimetle çıkması da hep bu yanlış politakası yüzünden oldu. Şimdi CHP'de sözde bir değişim yaşandı. CHP'nin başına Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçti. Ancak bu ülke ve CHP örgütünün büyük bölümü Kılıçdaroğlu'nu bile arar oldu. Yeni gelen ekibin, Mayıs ayındaki hezimetten ders alması ve DEM Parti ile araya mesafe koyması umuluyordu ancak maalesef, bunlarKılıçdaroğlu'ndan daha radikal DEM Partili çıktı. Kılıçdaroğlu, bari toplumun hassasiyetleriyle çok oynamadan, çok fazla birlikte görüntü vermeden bu işi yürütmeye çalışıyordu ancak Özel ve ekibi pervasız bir şekilde DEM Parti yöneticilerinin önüne kırmızı halı seriyor.Terörün ardından PKK'yı kınamak için hazırlanan bildiriye bile DEM Parti'yle birlikte imza atmaz hale geldiler.İstanbul ve Ankara'da 31 Mart'taki yerel seçiminde DEM Parti'nin desteğini almak için taklalar atan bu zihniyet, bu şehit haberlerinin ardından oturup "Ben ne yapıyorum böyle?" diye bir öz eleştiri yapmalıdır. DEM Parti'ye alan açmak demek PKK'ya alan açmak demektir.CHP bir an önce kendisinin durduğu safı gözden geçirmelidir.Siz PKK'ya alan açtıktan sonra belediyeleri kazansanız ne olur kazanmasanız ne olur? Eğer CHP bu tavırlarını gözden geçirmezse Mayıs ayındaki hezimetin bir benzerini 31 Mart'ta da yaşar. Millet bir tokat daha atar.