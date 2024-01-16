Tunç Soyer ne yaptı adam mı öldürdü?

CHP Genel Merkezi'nden sızan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilme olasılığı sürecin ilk başındakine göre yükseldi. Gösterilir mi gösterilmez mi bunu 1-2 hafta içinde görürüz ancak Soyer'in diğer adaylar arasında öne çıkmaya başladığı konuşuluyor. Bu gelişme, biraz da diğer adaylarla ilgili bazı soru işaretlerinden kaynaklanıyor.

Ancak, CHP Genel Merkezi ve parti örgütünde şu sorunun da artık sık sık gündeme gelmeye başladığını belirtelim: "Soyer, Genel Başkan Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu kadar kızdıracak ne yaptı? Adam mı öldürdü?"

ONLAR ADAY OLDUYSA

Özellikle Hatay'da Lütfü Savaş'ın, Adana'da Zeydan Karalar'ın ve Mersin'de de Vahap Seçer'in yeniden aday gösterildiği göz önüne alınırsa bu yukarıdaki soru sizce de haklı bir soru değil mi?

Öyle ya... Bu 3 başkan da Soyer gibi Özel ve İmamoğlu'nun 'değişim' hareketine karşıydı ve kurultayda o dönemki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlardı.

Hatta Özel, kurultaydaki konuşmasında kendisinin yuhalanması üzerine "Zeydan Abi beni dinlemiyorlar, sen söylersen dinlerler, sustur şunları Zeydan abi!" bile dedi.

Özel, 6 Şubat 2023 depremi öncesi ve sonrasındaki icraatlarıyla tepkilerin hedefinde olan Savaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili soruya da "Hatay'daki başkan kararımız tarihi olacak." cevabını vermişti. Ancak bu isimleri tekrar aday yapmak zorunda kaldı.

Hal böyleyken Soyer'e ise hala net bir cevap verilmiyor?

Özgür Özel, kendi seçim bölgesi Manisa'yla ilgili çalışma yapmasını istediği Soyer'in adaylığıyla ilgili net bir söylemde bulunmuyor.

KIVRANDIRMAK OLMAZ

Bakın... Biz İzmir'de Soyer'i 5 yıl boyunca en çok eleştiren gazeteciyiz. Herkes Soyer güzellemesi yaparken biz yaptığı yanlışları çatır çatır yazdık. Bu yazdıklarımız ses getirdi, Soyer'i de yıprattı.

Biz bundan sonra da kamuoyu adına kendisinin hatalarını gördüğümüzde yazarız, eleştiririz. Kendisini başarılı bulmuyoruz ancak bu kentin bir yaşayanı olarak da İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı'na CHP tarafından aylardır uygulanan psikolojik şiddeti doğru bulmadığımızı da belirtmek istiyoruz. Bizim gibi başarısız buluyorsanız, anketlerden hakkında kötü sonuç çıkıyorsa, "Tunç Başkanı aday göstermeyeceğiz.

Başka bir isim arıyoruz" dersiniz olur biter. Kimse de Soyer için ayağa kalkmaz ve "Soyer yoksa CHP'ye oy vermem" de demez...

Durum böyleyken bu kenti iyi veya kötü 5 yıl yönetmiş bir ismi, böyle kıvrandırmak da ne oluyor?

İzmir, "Nasıl olsa kimi aday yapsak mecburen seçecekler" rahatlığıyla bu kadar ezilecek, bu kadar hor görülecek bir kent değil.... Öyle zannedenler sandıkta beklemedikleri bir cevap alabilirler...

"Özel ve Yücel'in arasına kara kedi girdi" iddiası

CHP'de 5 yıl İzmir İl Başkanlığı yapan Deniz Yücel, şimdi CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü oldu. Bu yeni görevine geldiğinde kendisinin İzmir İl Başkanlığı döneminde 'partililere selam vermemekle' eleştirildiğini hatırlattık ve "Daha partileleriyle iletişim kuramayan Yücel, parti sözcülüğünü nasıl yapacak göreceğiz" dedik.

Son günlerde genel merkez kaynaklarından sızan bilgilere göre, Yücel ile Genel Başkan Özgür Özel'in arasına kara kedi girmiş.

Özel'in sürekli CHP İzmir İl Başkanlığı'nı eleştiren Yücel'e herkesin içinde kızdığı ve "Ondan önce sen 5 yıl il başkanlığı yapmadın mı?" dediği belirtiliyor. Bu arada Özel'in yakın çevresine de "Deniz Yücel'i kurultay sürecinin getirdiği mecburiyet nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu'na aldım.

Süreç bunu gerektiriyordu" dediğini iddia ediliyor.

İzmir'de kara para rahatsızlığı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, geçtiğimiz Kasım ayı sonunda katıldığı Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda "İzmir'de kara para aklama suçlarıyla mücadele ile ilgilenen özel bir savcı görevlendirdik. Tek görevi bu" demişti. Son aylarda yaşanan olaylar İzmir'de böyle bir savcı görevlendirilmesinin nasıl kritik bir karar olduğunu bir kez daha gösterdi.

ÇEŞME'DE BÜYÜK VURGUN

Günlerdir, İzmir'de içinde 2.5 milyar liralık dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın çalınması konuşuluyor. Bu belki kara para tanımının dışında kalan bir olay ama büyük bir vurgun. Bir bomba haber de Çeşme'den geldi. İzmir polisinin 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu bulan tarihi kara para aklama operasyonuna imza attığı duyuruldu. 4 gümrük memuru ile 2 şirket görevlisi de gözaltına alındı. İzmir'in kara para olaylarının odak noktalarından biri haline geldiği algısı oluşturabilecek gelişmeler rahatsızlık verici.

İyi Parti İzmir'e Dervişoğlu operasyonu

İyi Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İl Kongresi'nde darbe yemişti. Çünkü, desteklediği aday olan avukat Ülkü Doğan kongreyi kaybetmişti. Dervişoğlu, kongrede Sinan Bezircilioğlu'na "Ben seni tanımıyorum" diyerek adeta rest çekince salonda yuhalama sesleri bile duyulmuştu.

İPLERİ TEKRAR ALDI

Neticede Dervişoğlu, Bezircilioğlu'nun kongreden zaferle çıkmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Şimdi Sinan Bezircilioğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özalele ile anlaşamadığı için görevden alınmasının ardından İl Başkanlığı'na Dervişoğlu'nun kongredeki adayı Ülkü Doğan getirildi. Bu değişiklik ve atamada Dervişoğlu'nun payının büyük olduğu belirtiliyor. Dervişoğlu, bu operasyonla İzmir teşkilatındaki ipleri tekrar eline almış oldu. Zaten, Ümit Özlale'nin aday gösterilmesinde de etkili olduğu belirtiliyordu. Hatta Özlale'nin ekibinde Dervişoğlu'na yakın isimlerin de görev yaptığı ifade ediliyordu. Dervişoğlu'nun ipleri eline aldığı İyi Parti İzmir'in nasıl bir seçim sonucu alacağını göreceğiz. Öte yandan kazanan İl Başkanının gönderilip, kaybeden adayın İl Başkanı yapılmasıyla ortaya çıkan "Bu ne kadar demokrasi?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.