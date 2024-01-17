“Soyer bağımsız aday olur” iddiası ortalığı karıştırdı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu hala cevap bulmazken dün ortaya atılan bir iddia siyaset gündemini hareketlendirdi.Kamuoyu araştırmaları yapan İzmir merkezli İntegral Araştırma şirketi Genel Koordinatörü Ümit Yaldız, 2 aydır yeniden adaylığı konusunda bir türlü yeşil ışık yakılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in partisi CHP tarafından aday gösterilmemesi halinde bağımsız aday olabileceğini iddia etti. Yaldız, "Mevcut belediye başkanının başka bir partiden aday olmak ihtimalini uzak görüyorum fakat son iki ayda karşı karşıya kaldığı durum ve muamele rencide edici, inciticidir. Şeytanın avukatlığını yaparak ifade etmek gerekirse; mevcut belediye başkanı Soyer'in bağımsız aday olması halinde; mutlaka alacağı potansiyel vardır. Örneğin belirlenecek adaya göre; DEM Partisi taraftarlarından başlayarak Soyer'in belediyecilik hizmetlerinden memnun olan, Soyer'in siyasi ve ideolojik duruşunu kendine yakın gören, onu başarılı bulan, mağdur edildiğini düşünen ya da kentin belediye başkanına yapılan muameleyi kabullenemeyen bir kitle onun arkasından gidebilir. Bu durum da İzmir'de büyük bir bölünmüşlüğü ortaya koyacaktır.Ben böyle bir sonucu; Tunç Soyer'in ancak kendisine hakaret gibi göreceği bir adayla karşılaşması halinde yaşanacağını düşünüyorum" diye konuştu.Bu iddia ortalığı karıştırdı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Gökce kanadından bu iddiaya tepki geldi.Gökce'yi destekleyen isimlerden biri olan ve kendisi de Karşıyaka'dan belediye başkan adayı olmak istediği belirtilen kentin tanınmış siyasetçilerinden Cihan Türsen, bu iddiayı Tunç Soyer kanadının Genel Merkez'e bir tehdidi olarak yorumlayan bir paylaşım yaptı.Bu iddiayla ilgili Soyer'e yakın çevrelerle de görüştük.Onlar da böyle bir iddianın gündeme getirilmesinin Soyer'e büyük zarar verebileceğini ve Genel Merkez'de de "Soyer bizi tehdit mi ediyor?" algısına dönüşebileceğini kaydetti.Yaptığı siyasi analizlerle dikkat çeken Yaldız'ı da aradık. 2014 yılındaki yerel seçimde CHP tarafından aday gösterilmeyen birçok belediye başkanının başka partilerden veya bağımsız aday olduğunu hatırlatan Yaldız, "CHP bu yüzden Torbalı, Kınık, Aliağa ve Menderes'te seçim kaybetti.CHP Genel Merkezi tarafından bu seçimde de süreç o kadar kötü ve hatalı yönetildi ki geçmişte olduğu gibi bugün de yaşanan durum sandıkta farklı sonuçlar doğurabilir.Bu seçimde de sürecin oraya doğru gittiğini görüyorum.Bunu sadece Tunç Soyer için söz konusu değil.Eğer ithal, İzmir'le hiçbir ilgisi olmayan bir ismin Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılması halinde sadece Soyer değil birçok ismin de böyle bir hamle yapabileceğini düşünüyorum. Örneğin, Belediye eski Genel Sekreteri Buğra Gökce'nin aday yapılması... Soyer, bu ismi İzmir'den göndermiş. Şimdi Gökce gibi bir isim aday yapılırsa buna bir tepkisinin olmaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.Son olarak gelelim bizim değerlendirmemize...Yaldız'a katılmıyoruz. Biz ne olursa olsun Soyer'in buna cesaret edebileceğine ve böyle bir çılgınlığa girişebileceğine ihtimal dahi vermiyoruz. Soyer'in öyle bağımsız aday olabilecek bir potansiyel taşımadığı ortada.Eğer böyle bir çılgınlık yaparsa boyunun ölçüsünü de alır. Ayrıca bu işin bir de seçim sonrası var. Eğer CHP, geçtiğimiz Mayıs ayındaki genel seçimde uğradığı hezimeti bu yerel seçimde de yaşarsa o zaman partide yeni bir kurultay sürecinin başlaması kaçınılmaz olacaktır. Soyer'in o günleri düşünerek bağımsız aday olmayacağını düşünüyoruz.Ancak, böyle bir iddianın bir ihtimal olarak bile dillendirilmiş olmas��nın CHP Genel Merkezi'nde ister istemez bir yansıması olacaktır ve kafalarda "Acaba?" diye bir soru işareti oluşturacaktır.CHP lideri Özgür Özel'e en yakın isimlerden biri olan ve CHP'nin bu dönemki Gürsel Tekin'i olarak nitelendirilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hemşerisi Mustafa Günay'ı Urla'da belediye başkan adayı yaptırmak istiyor. Bu durum da büyük tepki çekiyor.İzmir'in en gözde ilçelerinden biri böyle isimlere kalacaksa yazıklar olsun. Baksanız ya... Günay, şehitler için sözde lokma döktürüyor ama yaptığı hayrı, böyle afiş asarak reklama çevirmeye çalışıyor. Yapıyorsan bir hayır, reklamını yapmayacaksın...AK Parti İzmir'de gözler Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek aday tanıtım toplantısına çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğu kulislere düşerken resmi tebliğin bugün yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.AK Parti ilçe belediye başkan adaylarınının ise ay sonunda veya Şubat ayı başında açıklanacağı kaydediliyor. AK Parti'debirçok ismin değerlendirilmesinin ardından üzerinde karar kılındığı belirtilen Hamza Dağ, parti teşkilatından gelmiş bir isim.İzmir'de tanınılırlığı da yüksek... 31 Mart seçimleri İzmir'de kıran kırana geçecek gibi gözüküyor.