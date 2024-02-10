İzmir Büyükşehir’in kadro operasyoncuları!

İzmir'de seçim savaşı giderek kızışırken Büyükşehir Belediye bürokrasisi de çok hareketli.Mevcut Başkan Tunç Soyer, tekrar aday gösterilmeyince herkes yeni gidilecek yapılanmada pozisyon alma derdinde. AK Parti adayı Hamza Dağ seçilirse zaten kendi üst yönetimini kendisi oluşturacaktır.Ancak yıllardır CHP'nin şekillendirdiği kadro yapısı içesinde bugünlerde CHP'nin adayı Cemil Tugay'ın seçimi kazanma ihtimaline karşı yatırım yapan birçok isim var. Bunların başında da İZSU'nun eski Genel Müdür Yardımcısı olan ve hala belediye kadrosunda görev yapan Gürkan Erdoğan yer alıyor... Onun siyasi ağababası ise, yıllarca Başkanvekilliğini yaptığı Tunç Soyer'i satıp Cemil Tugay'a yelken açan Mustafa Özuslu'dan başkası değil.İki isim, şimdi belediye bürokrasisini yeni dönem için dizayn etmeye çalışıyorlar.Gürkan Erdoğan, Soyer tarafından İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı'ndan Büyükşehir'e transfer edilirken Özuslu aracı olmuştu.Şimdi iki isim, Büyükşehir bürokrasisi içinde kadro harekatı başlattı. Gürkan Erdoğan'ın yeni dönem için belediyenin üst düzey bürokratlarıyla görüşmeler yaptığı, onlara sözler verdiği, "Bizimle birlikte hareket edin" diye telkinlerde bulunduğu belirtiliyor. Söylendiğine göre Erdoğan, yeni dönemde İZSU Genel Müdürlüğü'ne getirilmek istiyor.Daha Soyer, görev başındayken bir dönem belediyeye transfer ettiği bir kişinin ve yine Soyer'in siyasette var ettiği bir kişinin arkadan böyle işler çevirmesi sizce de çok çirkin değil mi?CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Genel Başkan Özgür Özel ve CHP yönetimiyle ilgili sert bir paylaşım geldi. Neptün Soyer, sosyal medyada HAYTAP Başkanı Esin Önder'in bir videosunu kendi hikayelerinde paylaşırken, CHP ve Özgür Özel'i "anket yaptırdık" diyerek halkı kandırmakla suçladı. Videoda Soyer'in görüntülerinin yanı sıra ekranda "İzmir için ne güzel işler yaptınız ve halen devam ediyorsunuz.Değişime meraklı anket vs. yaptık diye halkı aldatan CHP ve Özgür Özel bunları görseydi" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.Neptün Hanım, gerek başkan eşi ve gerekse de İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı olarak 5 yıl boyunca kentin en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Bu saatten sonra bu tür paylaşımlar yapmak Tunç Soyer'e ne fayda sağlar ki?CHP'de seçim savaşında taşlar yerine oturuyor. CHP'li eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın CHP'nin belediye başkan adayı Lal Denizli'yle bir araya gelip kendisine desteğini açıkladı. Cumhur İttifakı'nın geçtiğimiz seçimdeki belediye başkan adayı Mustafa Cenger de harekete geçti.Cenger, Cumhur İttifakı ve MHP'nin ilçe belediye başkan adayı Esat Tanık ile buluştu ve kendisine desteğini duyurdu.Cenger, eski esnaf odası başkanı olarak ilçede etki alanı yüksek bir isim. Cenger'in ortaya koyduğu projelerle dikkat çeken ve Çeşme'de turizmi 12aya yaymaktan ilçeyi fosseptik kenti olmaktan çıkarmaya kadar iddialı hedefler koyan Esat Tanık'a böyle bir destek açıklaması çok önemli. Lal Denizli'nin ithal aday olduğu ve sırf Çeşmeli olan ünlü teknik direktör babası Mustafa Denizli'nin kızı olduğu için ilçede aday yapılması tartışılırken Tanık'ın ipi göğüsleyip göğüslemeyeceğini göreceğiz.Şu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, nasıl yapıyorsa hep kazanan tarafta kendisine yer açmayı başarıyor!İzmir'de 5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte siyaset yaptı.Yeğenlerini, yakınlarını belediyede önemli görevlere getirtti. Sonra değişimci oldu. Bunu yaparken de "Soyer çok başarılı, kurultayda aynı safta yer almasak da mutlaka bir dönem daha başkanlık yapmalı" diyerek Soyer'in gönlünü hoş tuttu. Ancak, kurultaydan sonra genel başkan yardımcısı olunca Soyer'i adeta 'tanımazdan' gelmeye başladı. Soyer'e genel merkez tarafından yapılan adaylık işkencesi sırasında bir kez bile sesini çıkarmadı.Hatta arkadan kendisinin İzmir'deki etki alanını artırmaya çalıştı. Şimdi bir baktık ki, CHP'nin Büyükşehir adayı yaptığı Cemil Tugay'ın hemen yanında bitiverdi.Geçtiğimiz günlerde Bakan ile birlikte CHP Sözcüsü Deniz Yücel ile yine İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın İzmir'e çökmekte olduğunu yazmış ve eğer Cemil Tugay'ın seçilmesi halinde ipleri bunlara bırakmayıp kendi eline alması gerektiğini ifade etmiştik.Duyduğumuz Bakan, çökme operasyonunu oldukça genişletmiş. Hatta, en yakın siyaset arkadaşlarından biri olan ve İZBETON Genel Müdürü olarak Soyer-Tugay ittifakının en önemli halkasını oluşturan Heval Savaş Kaya'nın görevine devam etmesi noktasında Tugay'dan talepte bulunduğu kaydediliyor.