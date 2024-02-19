Lal Denizli'den Çeşme’ye ‘çılgın proce!’

CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı gösterdiği Lal Denizli, çalışmalarını iddialı bir şekilde sürdürüyor. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Hanım'ın CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Buğra Gökce ile siyasi ekip arkadaşı olduğunu dün yazdık. Bu yazımız çok ses getirdi. Dün de Lal Hanım'ın seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığı bir ziyaretteki konuşmasının videosu geçti elimize...Biliyorsunuz CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerdeki İzmir ziyaretinde belediye başkan adaylarını belirlerken 'yapay zeka'dan faydalandıklarını açıkladı. Biz de kendisine "Keşke İzmir'deki adayları belirlerken yapay değil gerçek zekayı kullansaydınız!" dedik.Diyeceğimiz o ki, Lal Hanım da Genel Başkan Özel gibi teknoloji meraklısı çıktı.Videoda öyle bir projeden bahsediyor ki, tam bir "Profesör Zihni Sinir procesi"...Lal Hanım diyor ki, "Alaçatı Çarşısı'nın girişine diyelim ki, 3 metrelik panel döşedim. Bunlar basma paneli. İnsanlar üstünden geçtikçe enerji üretecek.Neden Alaçatı Çarşısı'nın sokak lambalarının tamamını orada üretilen enerji aydınlatmasın?Doğaya katkın var, insanlığa katkın var ve bir kazanç sağlıyorsun, tasarruf yapıyorsun. Mesela tarım alanlarımıza enerji üretimi için de bunu yapabiliriz." İzmir'de 25 yıldır gazetecilik yapıyoruz ve siyaseti de yakından takip ediyoruz...Denizli bu aklı Akdoğan'dan mı, Gökce'den mi aldı bilmiyoruz ama söylediği şimdiye kadar duyduğumuz "en çılgın projelerden" biri diyebiliriz... Kendisine böyle çılgın projelerden önce Çeşme'nin yaşadığı su, kanalizasyon ve fosseptik sorununu, kent içi yolların bozukluğu ile doğalgaz problemlerine kafa yormasını tavsiye ediyoruz. Çünkü o zaman vatandaşın gerçek sorunlarına eğilmiş olur.Bakalım Lal Hanım, böyle daha ne 'proceler' ortaya koyacak ve nasıl bir seçim sonucu elde edecek?Avrupa ülkeleri, Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde 17 Şubat tarihi "Dünya Kediler Günü" olarak kutlanıyor. Bu özel günde insanlar birbirlerine "kedi" temalı hediyeler alıyor ya da kediler için farkındalık ve sosyal sorumluluk kampanyaları düzenliyor. Biz de bir kedi severiz. Evimizde biz de kedi besliyoruz.Adı da Pusu. Bu arada AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da bir kedisever çıktı.Saygılı, Dünya Kediler Günü'nü sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafıyla kutladı. Saygılı'nın 3 kedisi bulunuyormuş...Ayrıca kendisi çocukluğundan beri kedi düşkünüymüş.Çünkü, Saygılı'nın paylaşımına yorum yapan annesi Emine Saygılı, AK Parti İl Başkanı'nın çocukken çekilen kedili fotoğrafını koydu ve "Kedi sevgin küçüklüğünden beri devam ediyor oğlum" notunu düştü.Tüm dostlara kedi beslemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, kedileri gerçekten seven insanlar, bir başka insana bilerek, isteyerek kötülük yapamaz.İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı'nın, Başkan Tunç Soyer'in belediye yöneticileri ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği kahvaltıda yaptığı konuşma belediyede tartışma çıkardı. Karcı, "Biz hem elleri temiz hem yürekleri temiz insanlarız.Aramızda kirli insanları barındırmadık" demişti.Bu sözleri biz de burada aktarmıştık. Dün belediye içinden bu sözlerle ilgili bir e-posta aldık.Aktarıyoruz: "Erhan Bey, kimmiş o kirli insanlar diye sormanız gerekmiyor mu? Kirli olduğu için aranızda barındırmadığınız kişilerle ilgili hangi soruşturmaları açtınız, kaçı hakkında ilgili kamu kurumlarına suç duyurusunda bulundunuz? Karcı maksadını aşmış. Birçok çalışma arkadaşımız, deneyimli bürokratımız bu sürecin bir parçası olmak istemediği için kenardadurdu, görev almadı ya görüş farklılığından dolayı görevden alındı, emekliliğe ya da istifaya zorlandı.Bu kişiler kirli ya da alnı lekeli değil, birilerinin kalmak için kırk takla attığı koltuklar da o kadar değerli değildir."İzmir'de geçtiğimiz yerel seçimlerde en çok konuşulan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir ve Bakırköy Belediye Meclis Üyesi CHP'li Taner Kazanoğlu'nun Buca'dan meclis üyesi adayı yapılmasıydı. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi de seçilen Kazanoğlu, hakkında hep "ithal" yakıştırmaları yapıldı. Ancak, bizim gözlemimiz, kendisinin kente, İzmir'in yerlisi meclis üyelerinin büyük çoğunluğundan çok daha fazla katkı sağladığı yönünde.En azından her zaman doğru bildiğini söylemeyi ve 'Doğrucu Davut' olmayı başardı.Kazanoğlu, geçtiğimiz günlerdeki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de hem partisindeki değişim adı altındaki süreci eleştirdi hem de meclis üyeliğine veda etti. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in bir dönem daha devam etmesi gerektiğini ancak bunun olmadığını belirten Kazanoğlu, bundan sonra da İzmir'de siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada öğrendiğimize göre Kazanoğlu, yerli de oldu.Kendisi, Seferihisar'ın Gödence Köyü'nden bir ev almış. Bundan sonra orada yaşayacakmış...