Keşke yapay değil gerçek zekayı kullansaydınız Özgür bey!

Şu CHP lideri Özgür Özel çok ilginç biri...

Dan dun konuşuyor.

Bir parti genel başkanından çok bıçkın bir delikanlı havasında... Dün de yazdığımız gibi züccaciyeci dükkanına dalan fil gibi kıra döke ilerliyor. Örgüt ve seçmenin ne diyeceğine aldırmadan fütursuzca hareket edip olmadık isimleri aday diye karşımıza çıkarıyor.. İzmir'de de öyle belediye başkan adayları belirledi ki, akıllara ziyan.

Bu tavırlarıyla "Eğer Osman Özgüven, 1984-94 arası belediye başkanı olmasaydı, Özgür Özel burada olmazdı" dediği Özgüven'i bile partiden kaçırdı. Özgüven, Özel'in Dikili'deki aday tercihi nedeniyle CHP'den istifa etti.

DALGA GEÇER GİBİ

Ortada böylesine açık bir kötü adaylaştırma süreci varken Özgür Bey, dün İzmir'de çıkmış ve adayları belirlerken 'yapay zeka' bile kullandıklarını ifade etmiş. Hatta anketlerde ismi olmayanları bile yapay zeka sayesinde ortaya çıkardıklarını ve bu kişilerin anketlerden birinci çıktığını söylemiş.

Yapay zeka ile slogan bile üretmişler... Peh peh...

Yahu Özgür Bey...

Siz belli ki, bizim 'zekamızla' açıkça dalga geçiyorsunuz.

Siz keşke yapay zekadan önce 'gerçek zeka'yı kullansaydınız da İzmir'de sizin bile arkasında duramadığınız birçok ismi milletin karşısına aday diye çıkarmasaydınız. Örneğin, Çiğli'de 32 yaşında sosyal medya fenomeni bir genci aday yaptınız. Sonra nasıl değiştireceğinizi şaşırdınız.

Oysa 'yapay zeka' değil 'gerçek zeka' kullansanız bu işin olmayacağını daha baştan anlardınız.

İŞİ ÇOK ZOR

Bornova'dan adaylık başvurusu yapan kişiyi, Karabağlar'dan aday yaptınız. Keşke bunun abukluğu konusunda da gerçek zeka ile bir süre düşünseydiniz. Karaburun'a ise, ta Karşıyaka'dan birini gönderdiniz ancak o da ters tepti. Onu da siyasi rüşvetler teklif ederek geri çektiniz. Keşke birazcık da gerçek zekası olanlara danışsaydınız. İzmir adaylarıyla ilgili daha böyle birçok örnek verilebilir.

Bu yaptıklarınızı görünce "Özgür Özel, CHP tarihinin en kısa süre görev yapan genel başkan olacak" yorumlarına katılmamak mümkün değil, bilesiniz.

Görünen o ki, 31 Mart'tan sonra işiniz çok zor.

Genel Sekreter'den Genel Başkan'a cevap

CHP lideri Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Cemil Tugay için "Sütte leke var onda yok" dedi. Biz de Cemil Bey'in Karşıyaka'da görev yaptığı 5 yıl boyunca akçeli konularla işinin olduğunu görmedik. Dürüstlüğüne halel getirecek bir icraatına şahit olmadık. Ancak, bu söz özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibinde tepkiye neden oldu. Dün Soyer'in, 5 yıllık görev süresinde birlikte çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kahvaltıda konuşan Belediye Genel Sekreteri Barış Karcı, "Biz hem elleri temiz hem yürekleri temiz insanlarız. Aramızda kirli insanları barındırmadık" diye konuşmuş. Bu sözler, bizce Özel'e doğrudan bir cevap niteliği taşıyor.

Çalkaya ailesinin dürüstlüğü...

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın gider ayak 20 yıldır eski Başkan olan eşi Mehmet Ali Çalkaya ile birlikte yaşadıkları belediye lojmanı ile altındaki daireyi ihale ile satışa çıkarmaya hazırlandığını dün haber olarak duyurduk. Çalkaya ailesinin bu lojmanı kendilerinin veya işaret edecekleri birilerinin alması için bu yola başvurdukları iddiasını ve bunun da 'etik' açıdan soru işareti oluşturduğunu aktardık.

AÇIKLAMA YAPTI

Dün sabah Mehmet Ali Çalkaya aradı. Belediyenin burayı gelir elde etmek için satışa çıkardığını ifade eden Çalkaya, "Burası zaten açık ihale ile satılacak. El altından haraç mezat satılması gibi bir durum yok. Bizim burayı almak gibi bir niyetimiz yok. Zaten olsa bile neticede herkese açık bir ihale olacak. Hem net söyleyeyim, bu daireler için istenen fiyata daha kaliteli ve genç binalarda daire satın almak mümkün. Biz 20 yıl boyunca eşimle birlikte dürüstlükle görev yaptık. Bugüne kadar adımızı hiçbir akçeli işin içinde geçiremediler. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz" dedi. Evet, bu lojmanların niye seçime çok az kala satıldığı ve gelecek yeni başkanın inisiyatifine bırakılmadığı bir soru işareti olsa da Çalkaya çiftinin dürüstlüğüne İzmir'de yaşayan hiç kimsenin laf söyleyemeyeceği kanaatindeyiz.