Soyer pimi çekip bombayı İzmir’in ortasına bıraktı!

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bu kente en büyük katkılarından biriydi 90 dakika uygulaması. Kocaoğlu, ulaşımda İzmirlileri isyan ettiren 'aktarmalı sisteme' geçti ama bu uygulama ile de 90 dakika içinde ikinci ve sonraki binişleri ücretsiz hale getirerek kent halkının bütçesini rahatlattı. Şu anki Başkan Tunç Soyer ise, bu uygulamayı kaldırdı. Bunun yerine 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirim uygulaması getirdi.

Bu icraatıyla tepki toplayan Soyer, görev yaptığı süre boyunca belediyenin toplu uluşamı sübvanse etmesiyle ortaya çıkan maliyete isyan etti. Sürekli, her yolcunun cebine 10-20 lira para koyduklarını dile getirdi durdu.

HAMZA DAĞ'IN SÖZÜ

Ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ, İzmirlilerin beklediği 90 dakika uygulamasını geri getireceklerini açıklayınca CHP'nin aklına kaldırdığı bu uygulama tekrar geldi. CHP adayı Cemil Tugay da aynı sözü verdi. Bu arada sürekli belediyenin ulaşımda vatandaşın cebine para koyduğunu söyleyen Soyer ise, gider ayak 'kahraman gözükmek' için Mart'tan itibaren ilk binişlerin ardından ikinci ve sonraki binişleri 120 dakika boyunca ücretsiz yapacak uygulamayı başlatacaklarını açıkladı. Hatta kahramanlık taslamayı daha da abartıp ulaşımı toptan bedava yapma yönünde de çalışmaları olduğunu, görev süresi sona ermese bunu da hayata geçireceğini söyledi. Bu durumda adama sormazlar mı, "Madem bunu yapabiliyordun, niye 90 dakikayı kaldırdın? Niye şimdi yeni otobüs aldık gibi ıvır zıvır gerekçelerle bu uygulamayı geri getirdin?" diye...

6 MİLYAR LİRA

Dün belediyeden üst düzey bir yetkili ile konuştuk. Büyükşehir'in 2023 yılında ulaşıma vatandaşın ödediği ücret dışında kendi bütçesinden harcadığı para miktarının 6 milyar lira olduğunu söyledi ve "Bu 120 dakika nasıl olacak bilmiyoruz. Herhalde ilk biniş ücreti yüksek tutulacak" dedi. Bu arada Soyer'in burada kendisinden sonra gelecek belediye başkanının mali açıdan elini kolunu bağlayacak bir hinliğe imza attığı da gayet ortada. Nasıl mı? 90 dakika uygulaması maliyet getirse de gayet makuldü. Tabii ki, 120 dakikalık süre vatandaşın işine daha çok yarayacak.

Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. 90 dakika uygulaması belediye açısından daha rahat sineye çekilebilirdi, ancak Soyer gider ayak bunu 120 dakikaya yani 2 saate çıkararak uygulamanın maliyetini de büyük oranda artırdı. Yeni gelecek başkan artırılan bu 30 dakikanın getireceği ek maliyetle yatırıma ve iş yapmaya daha az para bulacak. Zaten mevcut ödeme yükümlülüklerini zor ve gecikmeli yerine getirebilen belediye, daha da darboğaza düşecek. Yeni gelecek başkan, vatandaşın kazanılmış hakkını tırpanlayamaya çekineceği için bu süreyi 90 dakikaya indirme konusunda da adım atamayacak. Yani, Soyer, giderken pimini çektiği bombayı belediye ve İzmir'in ortasına bıraktı. Bunun bedeli İzmirlinin cebinden ödenecek.

Yeni Asır, sordu... Tugay cevapladı: Şato'da yokum!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelir gelmez Varyant'taki tarihi Şato Restoran binasını aile lojmanına çevirerek büyük hata yaptı. Halk nezninde ilk ve en büyük eksiyi bu adımıyla almış oldu. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince bunun olumsuz etkisi 5 yıl boyunca sürdü. Bu seçim öncesi ise, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da, "Ben 'Şato'da oturmayacağım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. 'Şato'yu öğrencilerin, bu şehrin hanımlarının ve ailelerin, gelip sosyal tesis olarak kullanacağı çok uygun fiyatlı bir yer haline getireceğiz" dedi.

Dağ'ın bu açıklamasının ardından geçtiğimiz Salı günü biz de bu köşede "CHP'nin Büyükşehir adayı Cemil Tugay da seçilirse Şato'da mı oturacak?" diye sorduk.

"EVİMDE OLACAĞIM"

Tugay, dün bu sorumuza cevap verdi. "Elbette ki kendi evimde oturacağım" dedi. Tugay, böylece, Soyer'in düştüğü hataya düşmedi. İzmirlilerde Şato'nun başkan lojmanı yapılmasına o kadar büyük tepki oluştu ki, bundan sonra belediye başkanı kim olursa olsun, Şato'da yaşamayı aklından bile geçiremez...

Rant bölgesi Çeşme'de gölge başkan Akdoğan ve Gökce mi?

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan ancak gösterilmeyen eski Genel Sekreter Buğra Gökce'nin gölge patronunun Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olduğunu yazmıştık. Bu yazımız ses getirmişti. Gökce aday yapılmasa da Akdoğan'ın İzmir'e ilgisi bitmedi. Akdoğan'ın CHP'nin Çeşme adayı Lal Denizli hamiliğini yaptığı belirtiliyor. Kulağımıza geldiğine göre, Akdoğan, Lal Denizli için zaman zaman İzmir'de üst düzey partilileri bile arıyor ve sorunlarını çözüyormuş... Bu arada Buğra Gökce de İzmir'den aday yapılmayınca Ankara'da Akdoğan'ın ofisinden çıkmaz olmuş. Sürekli buraya gidip zaman geçiriyormuş. Bu durum da akıllara "Lal Denizli seçilirse Akdoğan ve Gökce, rantı en yüksek ilçe Çeşme'nin gölge belediye başkanı mı olacak?" sorusunu getiriyor.