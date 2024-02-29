En doğru adres Basmane Çukuru!

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), dün AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay'ı ağırladı. Dernek Başkanı Sibel Zorlu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'in ev sahipliğinde ve Cem Bakioğlu, Samim Sivri, Oğuz Tatış gibi kentin önemli iş insanlarının katılımıyla yapılan toplantı bizce çok verimli geçti. Keşke iki başkan adayı birlikte katılsa ve soruları beraber cevaplasalardı ancak iki taraf da ayrı ayrı konuşmayı tercih etti.

İKİ ADAY DA KARARLI

Adaylardan Dağ, dersine iyi çalışmış, konulara hakim bir şekilde iş insanlarının karşısına çıktı. İzmir'in trafik, Körfez, Basmane Çukuru, Buca Cezaevi arazisi, yarım kalan opera binası gibi kangren haline gelmiş sorunları konusunda net ve somut projeler ortaya koydu. Projelerini bugün düzenleyeceği lansman toplantısıyla duyuracak olan Tugay da, birçok önemli konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Anlattıklarından yola çıkarsak iki adayın da kentin sorunlarının çözümü konusunda kararlı oldukları izlenimini edindik.

İHALE BEKLETİLİYOR

Dağ'ın bu toplantıda ilk kez açıkladığı Basmane Çukuru'na yönelik projesi bizce etkinliğin en flaş açıklamalarının başında yer aldı. Dağ, belediye ile Emniyet, SGK ve hatta Merkez Bankası gibi kamu binalarını burada yapılacak projede toplamayı hedeflediğini söyledi. Hatta bu nedenle Alsancak Şaraphane'de yapılacak Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi konusunda seçimlerin beklenmesi talebinde bulunduğunu da aktardı. Dağ, "Basmane Çukuru sorununu çözen bir belediye başkanı olarak tarihe geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Aklın yolu bir... İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu binaları için neden yer aranıyor ki? Ortada boş duran bir çukur var... Burası gayet rahatlıkla değerlendirilebilir, 'istemüzkçülerin' açtıkları davalar hükümet ve belediye işbirliğiyle aşılabilir.

Dağ'ın da dediği gibi eğer siz gereken mücadeleyi ederseniz devlet de şefkatlidir

yani burada da TMSF de gerekli katkıyı sağlar ve sorun çözülmüş olur, ortaya da güzel bir proje çıkar.

Kazanan İzmir olur.

TUGAY'IN BAKIŞI

Tugay ise, seçilmesi halinde belediyenin ana hizmet binasını eski yerinde yani Konak Meydanı'nda yıkıldığı yerde tekrar yapacaklarını söyledi. Bu ne kadar doğru tartışılır.

Dediğimiz gibi elimizde Basmane Çukuru gibi bir yer varken belediye ana binasının eski yerini tekrar bir beton yığınına çevirmek bu kent insanına ne kazandırır? Hatta Dağ'ın konuşmasında belirttiği gibi SGK İl Müdürlüğü ve Merkez Bankası binalarını da Konak Meydanı'ndan Basmane'ye taşınabilirse İzmir için müthiş bir kazanım olur. Böylece Konak Meydanı çok daha büyük bir hale getirilebilir.

İzmirlilerin tartışması sonucu en doğru kararın çıkacağına inanıyoruz ama bizce Basmane Çukuru mutlaka değerlendirilmeli.

Flamingo mutabakatı

ESİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın sabahki bölümüne 'flamingo hassasiyeti' de damga vurdu. İş dünyası genelde çevre konusunda çok hassasiyet sahibi olmamakla eleştirilir. Bu bir anlamda da doğrudur. Çünkü iş dünyasının önceliği yatırım ve büyümedir. Ancak son dönemde iş dünyasında da çevre hassasiyeti gelişmeye başladı. Bu durum toplantıda 'flamingolar' üzerinden gündeme geldi. Çevreci hassasiyetleriyle tanınan ESİAD YİK Başkanı Sıtkı Şükürer, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın vaatleri arasında yer alan Körfez Geçişi projesiyle ilgili çekince ve önerilerini dile getirirken 'tabiat' vurgusu da yaptı. Şükürer, "Her yatırım bir ölçüde tabiatın istismarı demektir. Ancak artan nüfus da iş-aş ister. Bu sebeple yatırım kararları bu iki oksimoron unsur arasında makul dengeyi gözetmek durumundadır. Bu anlamıyla 'flamingolarımız' ve 'Kuş Cenneti'miz' de çok kıymetlidir " dedi.

"BİZİM DE VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Dağ, 'flamingo' uyarısına soru-cevap bölümünde özellikle değindi ve bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Dağ, "Körfez Geçişi 2011'de 35 İzmir 35 Proje'nin içindeydi. 2011'deki sahadaki talep ile bugünkü talep arasında farklar var. O dönem sahadan dönüşlere baktığımızda 'Çok da lazım mı' mantığı vardı. Ancak şimdi özellikle Kuzey ilçelerde trafiğin sıkışması ile zorluk olduğunu ve bu isteğin arttığını her yerde görüyorum. Bunun için bu projeyi koyduk. Kendi açımızdan önceliğimiz ikinci çevre yolu, battı çıktılar, kavşaklar... Belki bunları yaptığımızda Körfez Geçişi'ne gerek bile kalmayacak ancak ilk önce diğerini yapalım" dedi. Dağ, "Flamingolar da, çevre de benim için vazgeçilmez. Yerde yeşil bir yaprak varsa bunu duvar üstüne koyarız" diyerek Şükürer) e cevap verdi. Böylece bir 'flamingo mutabakatı' da sağlanmış oldu.

Git gel aynı yerdeyiz...

Körfez'de 'kanal' sorunsalı

İzmir Körfezi'ni yıllardır bir türlü istenen temizlik seviyesine getiremiyoruz. Bunun başlıca sebebi de Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez temizliği için pansuman tedbirler dışında esaslı bir çözüm üretememesi.

Bilim insanları, Körfez'e bir sirkülayson kanalı açılması gerektiğini yıllardır söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı eski Aziz Kocaoğlu, bunu yapmak istiyordu. Ancak görevi devrettiği şu anki Başkan Tunç Soyer, danışmanı Güven Eken'in "Böyle bir kanala gerek yok. Kirlilik akışını durdurursak körfez kendi kendisine temizlenir" tezine inandı ve bu projeden vazgeçti.

TUGAY: AÇACAĞIZ

Bu seçimde CHP tarafından Soyer'in yerine aday gösterilen Cemil Tugay ise, zaten görüşüp fikir aldığı Kocaoğlu'nun çizgisine işaret etti. Dünkü ESİAD toplantısında körfezin bu şekilde temizleneceğine bilim insanlarının emin olduğunu ifade etti ve "Eğer bunu 2 sene içinde yapabilirsek Körfez temizlenecek. Temizlediğimizde 4 sene sonra Körfez'de yüzmemek için hiçbir sebep yok" diye konuştu. Aradan geçen şu 5 yılda bu kanalın açılmasına başlansa ve bitirilse belki de şimdi Körfez'le ilgili çok daha güzel şeyler konuşuyor olabilirdik.