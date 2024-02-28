Tadilat ruhsatıyla ‘Seçimkondu’ villası

CHP İl Başkan Aslanoğlu’nun Sahilevleri’nde eski bir binayı tamirat gibi göstererek villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aslanoğlu, “İş müteahhitte. Hatası varsa gereken yapılır” diyerek akıllara zarar bir savunma yaptı. Skandal inşaata göz yumduğu iddia edilen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise, "Biz tadilat ruhsatı verdik. Bu şekilde sıfırdan bir inşaat yapıldığından benim haberim yok" diyerek işin içinden sıyrılmak istedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, seçim öncesi fena yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde doğacak çocuğunu ABD vatandaşı yaptırmak için eşini bu ülkedeki evlerine doğum yapmaya götüren Aslanoğlu'nun, şimdi de seçim öncesi İzmir'in en zengin ailerinin yaşadığı Narlıdere Sahilevleri'nde değeri on milyonlarca lirayı bulacak bir 'seçim kondu' yaptığı ortaya çıktı. Aslanoğlu, Sahilevleri'nde satın aldığı bina için CHP'li Ali Engin başkanlığındaki Narlıdere Belediyesi'ne 'tadilat ve güçlendirme' ruhsatı almak için başvurdu.

Aslanoğlu, tadilat ruhsatının ardından 'uyanıklık' yapıp buradaki eski binayı yıktı ve yerine çelik konstrüksiyondan adeta malikaneyi andıran tripleks bir villa inşaatına başladı.

Aslanoğlu'nun yaptırdığı villa çevredeki binalardan yüzde 20-30 oranında daha yüksek. Bu durum da çevre sakinleri arasında isyan çıkardı.

BİNALARDAN YÜKSEK

Üstelik yeni binanın, yapımı ilerledikçe çevredeki binalardan yüzde 20-30 oranında yüksek olduğu görüldü. Bu da çevre sakinleri arasında isyan çıkardı.

Bunun yasalara aykırı bir işlem olduğunu belirten çevre sakinleri, belediyeye başvurdu. Ancak belediyeden "Burası için imar barışından yararlanılmış. Yapacak bir şey yok" cevabı aldı. Bu skandalla Aslanoğlu'nun Genel Merkez tarafından belediye başkan adayı belirleme sürecinde ve meclis üyesi listeleri hazırlanma aşamasında tek bir önerisini bile dikkate almamasına rağmen neden görevinden istifa etmediği de netleşmiş oldu.

YENİ ASIR'A BİLDİRDİLER

Aslanoğlu, İl Başkanı olmadan Büyükşehir Belediyesi'nin iş dünyasına kooperatif görünümlü yapılar kurdurarak yürüttüğü kentsel dönüşüm sürecinde önemli rol üstlenmişti.

Ancak Aslanoğlu'nun başını çektiği bu uygulama çervesinde Örnekköy'deki bir inşaatta eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı tespit edilmiş ve inşaat mühürlenmişti. Skandalla birlikte belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında büyük bir soru işareti oluşmuştu. Bu olay daha yeni unutulmaya başlamışken Aslanoğlu'nun, bu kez kendi mülkiyetindeki bir alanda kent gündemini sarsacak bir skandala imza atması 'pes artık' dedirtti.

ENGİN: HABERİM YOK

Narlıdere Sahil Evleri'nde yaşayanlar, konuyla ilgili bizlere ulaşıp durumu anlattı. Biz de konuyu araştırmaya başladık.

Belediye Başkanı Ali Engin'i aradık ve bu inşaatın Şenol Aslanoğlu'na ait olup olmadığını ve yasalara aykırı bir durumunun olup olmadığını sorduk. Burasının Aslanoğlu'na ait olduğunu doğrulayan CHP'li Engin, "Burası için önceki sahipleri tarafından imar barışından yararlanılmış. Tadilat ve güçlendirme ruhsatı için başvurdular.

İmar barışı buna izin veriyor.

Biz de izin verdik. Güçlendirme ve onarım mülk sahibinin yasal hakkı" dedi. Bunun üzerine biz de kendisine, "Sayın Başkanım, burada güçlendirilen bir bina yok. Bina tamamen yıkılmış.

Burada çelik konstrüksiyondan 3 katlı sıfır bir bina yapılıyor" dedik. Bundan haberi olmadığını belirten Engin'e inşaatın fotoğraflarını da gönderdik.

Ancak ardından bize bir geri bildirimde bulunmadı.

SKANDAL AÇIKLAMA

Ardından İl Başkanı Aslanoğlu'nun kendisini aradık.

TBMM'de grup toplantısında olduğunu söyledi ve çıkınca bize döneceğini aktardı. Ardından bizi aradı... Kendisine, "Siz buraya tadilat ruhsatı almışsınız ama sıfırdan bina yapıyorsunuz.

Bu doğru mu? Üstelik çevredeki binalardan daha yüksek bir yapı. Bunun bölgenin imar planlarına aykırı olduğu belirtiliyor.

Vatandaş da manzarasını kapattığınız için şikayetçi" dedik.

Aslanoğlu ise, öyle bir savunma yaptı ki, akıllara zarar...

"BEN DEĞİL FİRMA BİLİR"

Aslanoğlu, "Bu 40 yıllık bir binaydı. Güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkınca, güçlendirilsin dedik. Müteahhit bir firmayla anahtar teslimi bir anlaşma yapıldı. Süreci onlar takip ediyor.

Tüm süreçlerin hepsini takip etmem mümkün değil.

Zaten yapılanda herhangi bir yanlış varsa, yetkililer tarafından tamamen durdurulur. Ben şimdi aradım, 'Hiçbir problem yok' dediler. Bundan sonrasını hep beraber takip edeceğiz. Teknik işlerin tamamını bilemeyeceğim için iş müteahhit firmaya verildi.

Firmanın hatası varsa gereken işlemler yapılır" dedi.

GİDERAYAK KONDURUYORLAR

YANİ Aslanoğlu ustaca bir manevrayla bu işin içinden sıyrılmaya ve suçu müteahhit firmaya yüklemeye çalıştı ancak bunu ne biz ne de İzmir yer... Beyefendinin sanki onlarca, yüzlerce mülkü var ve hangisinde ne yapıldığından haberi yok. Geçiniz bunları Şenol Bey...

Siz burada bal gibi tadilat ruhsatıyla sıfırdan yarı malikane inşa ediyorsunuz. Suçüstü yakalandınız.

Açıkçası, CHP'li Belediye Başkanı Ali Engin'in söyledikleri de bizlere inandırıcı gelmedi.

Narlıdere'nin en gözde yerinde tadilat ruhsatıyla böyle bir inşaat yapılacak ve belediyenin bundan haberi olmayacak öyle mi? Siz de geçiniz bunları Ali Bey... Burada çok belli ki, el birliğiyle seçim öncesi gider ayak on milyonlarca liralık bir yarı malikane konduruluyor.

Seçimden sonra gitseniz de artık İzmirliler sizi bu skandalla da hatırlayacak....