Kurtlar sofrasındaki aday Cemil Tugay!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun koordinasyonuyla partisinin İzmir milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Milletvekilleri Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın'ın katıldığı yemeğin fotoğrafı, adeta 'kurtlar sofrasını' andırıyor.

Çünkü, Tugay'ın etrafını saranların önemli bir bölümü adeta birer kurt gibi bu süreçten nemalanmayı umuyor.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, partisinin İzmir milletvekilleriyle bir araya geldi. Fotoğraf için 'Tugay, kurtlarla sofraya oturmuş' yorumları yapıldı.

Bir bölümünün de pusuya yatmış kurtlar gibi Tugay'ın ayağının tökezlemesini ve kendilerine yeniden gün doğmasını istediği de İzmir'de siyaseti yakından takip edenlerin üzerinde hem fikir olacağı bir kanaat...

AMAÇLARI ÇÖKMEK

Örneğin, Deniz Yücel ve Ednan Arslan... Yücel, 5 yıl süren İzmir İl Başkanlığı döneminde Tugay'a ne kadar destek verdi, ne kadar yanında oldu? Şimdi, değişime destek vermesinin ardından Parti Sözcülüğü'ne getirilmesinin avantajıyla İzmir'deki pastanın büyük bölümünü kapmaya çalışıyor.

Arkadaşlarını belediye başkan adayı yaptırdı, birçok ismi de meclis üyesi adayı göstertti.

Aynı şekilde Ednan Arslan da öyle... Ekip arkadaşı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, değişimci Genel Başkan Özgür Özel'den çizik yese de o partiyi yöneten yeni ekiple yol yürüyerek İzmir pastasından aldığı payı arttırmaya çalışıyor. Bu iki isim, yemeğe katılmayan İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte adeta İzmir'e çökme aşamasına geldiler. Tugay'ın yanındaymış gibi gözüküp İzmir'i tamamen ele geçirmek istiyorlar. O yüzden Tugay'ın seçilmesi halinde ilk iş olarak ipleri bunların elinden alması gerekiyor.

TÖKEZLESİN İSTİYORLAR

Özkan, Nalbantoğlu ve Polat'ın ise, bugüne kadar Tugay için kıllarını kıpırdattıkları görülmedi. Özkan'ın zaten 'kurtluk' konusunda en mahir olanlardan biri olduğunu kamuoyu şimdiye kadar birçok kez gördü. İzmir'de geçtiğimiz dönem belediye başkanlarına asansör firması pazarlarken Yeni Asır'a yakalandı. Partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gözüküp geçtiğimiz dönem İzmir'de 3 ekip arkadaşını belediye başkan adayı yaptırdı. Ancak bu seçimde 3'ü de çizik yedi.

Özgür Özel'in Özkan'dan adeta nefret ettiği bir sır değil.

Özel partinin başında olduğu müddetçe Özkan'ın siyasi geleceği de karanlık... Tugay'ın kazanması onu aday yapan Özel'in başarılı olması anlamına geleceği için bunu gönülden istediğine hiç ama hiç ihtimal veremiyoruz.

Nalbantoğlu dersen Özel'in aday yapmadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in en yakın ekip arkadaşı... Tugay ve Özel kaybedecek ki, ona ve ekibine yeniden hayat şansı doğsun. İl Başkanı Aslanoğlu'nu da o göreve Soyer seçtirtti. Kurultay sürecinde O da Özel'e karşı bayrak açtı ama Kılıçdaroğlu seçilemeyince kaybedenlerin başında yer aldı. Adayların belirlenme sürecinde tek bir kelimesi bile dikkate alınmadı. Görevden alınmıyorsa seçimin yaklaşmasının hatırına. O yüzden O'nun da gönül rahatlığıyla Tugay'ın yanında olduğunu düşünmek ne kadar doğru?

Mahir Polat zaten kurultay sürecinde azılı bir Kılıçdaroğlu'cuydu.

Hatta Polat ve Özel'in o dönem telefonda birbirlerine hakaretler ettikleri de ortaya çıktı. Polat bir ara İzmir siyasetinde çok zıplıyordu ancak kendisini siyasi sonuna bu zıplamaları yaklaştırdı. Şimdi bekliyor ki, değişimciler gitsin ve kendisine yeniden gün doğsun... İşte bu yüzden fotoğrafa bakınca Tugay'ı kurtların arasına oturmuş bir aday olarak gördük.

Konak karıştı... Kadına ölüm tehdidi istifa getirdi

İyi Parti'de sular durulmuyor, durulacak gibi de gözükmüyor. Şimdi de Konak'ta büyük bir skandal patladı. Partinin Konak'ta 1. sıradan meclis üyesi adayı yaptığı Coşkun Tatar, ilçe başkanı iken eşini Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirmişti. Biz de Yeni Asır'da bu haberi geniş bir şekilde vermiştik.

Meğer Coşkun Bey'in vukuatı da çokmuş. Çünkü Tatar'ın, partili S.K isimli 53 yaşındaki kadını ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

DAVA AÇILDI

S.K., Tatar'ın "Sen kaypaksın, mavi boncuk dağıtıyorsun, iftiracısın, sana araba çarpacak, seni fena yapacağım" şeklinde tehdit ettiğini öne sürerek yargıya başvurdu. S.K. ayrıca Tatar'ın kendisine İ.K. isimli kişi aracılığıyla "Onu dövdürteceğim, araba çarpacak, yeter artık o hesabı açtırdı, o yapıyor" şeklinde tehdit mesajı gönderdiğini iddia etti. İ.K.'nın da savcılığa verdiği ifadede bu iddiayı doğruladığı kaydedildi.

Savcı geçtiğimiz aylarda Tatar hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın görülmeye devam ettiği belirtilirken, Tatar'ın buna rağmen 1. sıradan aday yapılması partiyi karıştırdı. İzmirlilerin yakından tanıdığı bir isim olan restoran işletmecisi Alpay Okyay, Tatar'ın birinci sıradan aday gösterilmesi nedeniyle 2. sıradaki adaylığından çekilmek için harekete geçti. Bugün İlçe Seçim Kurulu'na başvuracağı belirtilen Okyay'ın yakın çevresine, "Benim sıralamam önemli değil.

Böyle bir kişinin meclis üyesi adayı yapılması çok yanlış. Bu kişinin seçilmesine katkı sağlamış olmamak için adaylıktan çekileceğim.

Ancak İyi Parti'nin neferi olmaya da devam edeceğim" dediği kaydedildi. Bu arada Okyay, İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof.Dr.

Ümit Özlale'ye baştan bu yana en büyük desteği vermiş bir isimdi. Özlale'ye en yakın isimlerden biri olan İl eski Gençlik Kolları Başkanı Kaan Altındağ da meclis üyesi aday listelerinde kendisine yer bulamamıştı.

Okyay ve Altındağ'ın durumu Özlale'nin ekibine yeterince sahip çıkmadığı anlamına da geliyor.