‘Operada’ uçan yüz milyonların hesabı da sorulmalı!

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökce, kuyuya öyle bir taş attılar ki şimdi kimse çıkaramıyor. İzmir'in dünya kadar acil ihtiyacı varken tuttular Karşıyaka'da milyarlık araziye operaya binası yapmaya kalktılar. "Daha önce opera sahnesi inşa etmiş olma" şeklinde özel şart getirerek çıktıkları ihaleyi 2017'de sırf bu şartı yerine getiren tek katılımcı olduğu için o günün rakamlarına göre 102 milyon lira daha yüksek teklif sunan Ankara ve Avusturyalı iki firmanın ortaklığına verdiler.

Konsorsiyumda özel şartı karşılayan Avusturyalı firma gitti ancak iş, şu anki Başkan Tunç Soyer ve Gökce tarafından özel şartı tek başına sağlamayan CHP Parti Meclisi eski Üyesi Behçet Çğlar'a ait Çağdan Mühendislik'e devredildi. Arada uçan İzmir'in paraları oldu. Üstelik firma işi yarım bıraktı. Yüz milyonlarca lira harcanan inşaat çok uzun süredir öyle duruyor. Tamamlanması için 2 milyar liraya yakın bir para gerektiği belirtiliyor.

İLK AÇIKLAMA DAĞ'DAN

Projeyle ilgili ilk açıklama AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir adayı Hamza Dağ'dan geldi. İzmir'e Ege'nin en büyük kültür sanat merkezini yapacaklarını ifade eden Dağ, "Bunu nereye yapacaksınız?" sorusuna "Mevcut opera binası var, ona göreve geldiğimizde bakacağız. O tam bizim düşündüğümüz gibiyse onu modernize edeceğiz. Nasıl İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni yapmışsak bunu da inşallah tam Mavişehir'de yapacağız. Ancak çok küçükse ve düşündüğümüz gibi bir şey oluşturmuyorsa başka bir yere bakacağız" dedi.

CHP'nin şimdiki Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da dün seçilmesi halinde projeyi dönüştürmek istediğini söyledi. "Operadan vazgeçip burayı kongre merkezi haline getirme fikrimiz var. Şehrin kongre merkezi ihtiyacını karşılayacak güzel bir bina olsun istiyorum" ifadelerini kullandı. İzmir gibi bir kente tabii ki bir opera binası yakışır ancak bu kadar büyük bir maliyet gerekirken burayı sadece opera binası olarak tamamlayıp kullanmak da çok mantıklı gözükmüyor. Bizce de buranın bir kültür sanat merkezi gibi daha fonkisoyenel hale getirilmesi doğru olur. Ancak, biz yeni seçilecek belediye başkanından bu opera binasında İzmir'in heba edilen yüz milyonlarca lirasının hesabının da sorulmasını bekliyoruz.

Eğer, burada birileri haram yemişse burnundan fitil fitil getirilmeli.

BASİFED'de Güneş dönemi

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nda (BASİFED) bugün genel kurul var.

BASİFED Başkanlığı'na daha önce İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığını geçtiğimiz günlerde Hüseyin Cengiz'e devreden Hasan Küçükkurt talip olmuştu.

Ancak mevcut federasyon başkanı Mehmet Ali Kasalı'dan "O aday olursa ben de olurum" çıkışı gelmişti. Bunun üzerine yürütülen görüşmeler sonucunda bizim geçtiğimiz haftalarda da bu köşede yazdığımız gibi İZSİAD Başkan Yardımcısı Seniha Güneş'te karar kılındı. Mimar Güneş, bugünkü genel kurulda başkanlığa seçilecek. Danışma Kurulu Başkanı ise Mehmet Ali Kasalı olacak

Aksoy'dan açıklama

CHP'nin belediye meclis üyesi listelerindeki eş-dost-akraba ilişkilerini dün bu köşede gündeme getirdik. Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy'un eşi Sultan Aksoy'un da Torbalı'dan ikinci sıradan aday gösterildiğini aktardık. Ekincan Aksoy aradı eşi ve kendisinin siyasi kariyerlerinin birbirinden bağımsız konular olduğunu belirterek, "Eşim zaten meclis üyesiydi, Torbalı'da yıllardır zaten siyaset yapıyor. Bu dönem bir kez daha aday gösterildi. Tekrar gösterilmesinin benim YDK üyeliğimle ilgisi yok" dedi. Biz de cevap hakkına saygı açısından duyurmuş olalım...