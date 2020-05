10-16 Mayıs Dünya Engelliler haftası. Devlet, engellilere dört koldan destek sağlıyor. Engellilere ve yakınlarına maaş bağlanırken, iş fırsatları açılıyor, vergi kolaylıkları ve erken emeklilik imkanı sağlanıyor. İşte o destekler Ülkemizde eğitimden sağlığa, istihdamdan evde bakım hizmetine kadar her alanda engellilerin toplumsal yaşama katılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Engellilere dört koldan destek sağlanıyor:



1- KENDİSİNE 537-805,

BAKANA 1.460 TL:

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537.08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805.62 lira veriliyor.

Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Engelli aylığı, raporla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor.

Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 701,32 liranın altında olması gerekiyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.

Hanede kişi başına düşen gelirin de bin 402 liranın altında olması gerekiyor.



2- ERKEN EMEKLİLİK:

Engelleri bulunanlar için erken emeklilik imkanları var.

Malulen emeklilik; sonradan çıkan rahatsızlıklarla ya da iş kazasıyla gerçekleşiyor, çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolması şartı bulunuyor.

Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor.

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor.

Bu süre yaş şartından da düşülüyor.



3- İŞ KURANA 50 BİN TL:

Engelliler için kamuda-özel sektörde iş imkanları açılırken; kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. En az yüzde 40 oranında engelli olanların kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor.



4- VERGİ KOLAYLIKLARI:

Engellilere pek çok vergi avantajı sunuyor. Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor.

Engelliler; kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken, yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV avantajından yararlanıyor.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları ise KDV'den istisna tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya hisseye sahip engelliler, emlak vergisi ödemiyor.

