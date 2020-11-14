Meclis’te kabul edilen torba kanun borçların yapılandırılmasıyla birlikte çalışanlara ve işverenlere, prim desteği ile de piyasalara nefes aldıracak.

Bir süredir gündemde olan istihdam paketi nihayet yasalaştı. İçinde vatandaşın devlete olan borçlarının yapılandırmasının da bulunduğu yasal düzenleme işverenlere ve çalışanlara destekleri de barındırıyor. Özellikle işsizlerin tekrar istihdama kazandırılması ve ilave istihdama önemli teşviklerin verilmesi büyük katkı yapacak.



1.324 LİRA AYLIK DESTEK

İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44.15, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39.24 lira olması öngörülüyor. Buna göre aylık destek 1.324 lira 50 kuruş ve 1.177 lira 20 kuruş olacak.

MAHSUPLAŞMA YAPILACAK

Bu destekler nakit olarak verilmeyecek. İşverenin SGK'ya yapacağı ödemelerden mahsup edilecek. Yasada işsizlik maaşı alanlarla ilgili de önemli bir düzenleme yer aldı. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İŞE GERİ DÖNÜŞ BAŞLIYOR

İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44.15 lira destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39.24, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34.34 lira destek sağlanacak.



DESTEK SÜRELERİ UZATILABİLECEK

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Cumhurbaşkanı ayrıca, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.



MUAYENE KAYDINA DİKKAT

Malulen emeklilik iptali neden olur? Fatih ÇAKMAK Malulen emeklilik adından da anlaşılacağı gibi çalışamayacağı kurul tarafından tespit edilmiş kimseler için geçerlidir. Dolayısıyla bu şartlara uymayan birisinin malulen emekliliği iptal edilir. Bunun yanında bazı raporlarda belli sürelerle muayene şartı konuluyor. Bu muayenelerde şifa bulunmuşsa yine emeklilik iptal edilir. Ayrıca malulen emekliler çalışmaya başladıklarında da emeklilikleri iptal edilir.



YASA BU KONUDA SİZDEN YANA

Sizin yazılarınızı okuduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? (ismi saklı) Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız 'emekli olabilir' yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce noter kanalıyla ihtarname ve bu konudaki dilekçenizi göndermeniz gerekiyor. Kurumun yazısını da ekleyebilirsiniz. Buna rağmen ödenmez ise hukuki yollara başvurabilir. Konuyu ALO 170 vasıtasıyla ilgililere de iletebilirsiniz. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi bu konuda sizin tazminatınızı alabileceğinizi söylüyor.



PRİME GÖRE MAAŞ ALINIYOR

İşsizlik maaşında süre nasıl belirleniyor? Suat AKÇA İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim gerekiyor. Bu prim sayısına göre de maaş alacağınız ay sayısı ortaya çıkıyor. 600 gün primi olanlar 6 ay maaş alabilirken 900 gün primi olanlar 8 ay ve 1080 gün yani 3 yılın tamamında çalışmış olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alıyorlar. İşsizlik maaşının ne kadar olacağını ise prim değil sizin brüt maaşınız belirliyor. Brüt maaşın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bu brüt asgari ücretin yüzde 80'inden daha fazla olamıyor.