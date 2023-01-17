Sözleşmeli kadroya kavuşuyor

Yaklaşık 500 bin sözleşmelinin memur kadrosuna geçmesini sağlayacak tasarı Meclis komisyonunda görüşülmeye başlandı. Sözleşmeliler çıkarılacak bu yasa ile mali ve sosyal haklara kavuşacak

Bu köşeyi takip edenler bilirler sözleşmelilerin kadrosuyla ilgili gelişmeleri en sıcak haliyle sizinle paylaşmıştık. Tasarının ilk yazıldığı andan itibaren tüm alternatifli metinleri ilk kez Yeni Asır'da sizlere duyurmuştuk.

Bu yayımladığımız taslaklar çok küçük değişikliklerle tasarı olarak Meclis'e gelmiş oldu.

Hatta alt komisyonda yapılan çalışmalarla kapsam da genişletildi. Mahalli idarelerin olacağını söylemiştik. Ancak sanatçılar, vekil imam ve müezzinler ile vekil ebe hemşirelerin de kapsama dahil edilmesi büyük memnuniyete sebep oldu. Böylece bu arkadaşlarımız hem mali ve sosyal haklara kavuşurken hem de eş durumundan tayin hakkı ile dağılan aileler de bir araya gelmiş olacak.

TARİHE DİKKAT

Tasarıdaki tarih çok önemli.

Buna göre 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçirilecek.

28 Kasım 2022'den sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak.

Burada kadroya geçiş işlemleri tamamen isteğe bağlı olarak gerçekleşecek ve istemeyenler başvuru yapmayacak.

Mahalli idarelerde çalışanların kadroya geçişleri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde olacak. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Başvurular düzenleme yasalaştıktan sonra başlayacak.

Yazılı olarak düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.

HAKLAR GENİŞLİYOR

Memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

- Kadroya geçenler, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

- Artık bu personel sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak.

- Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek.

- Kurumlar arası yer değişikliği hakkını kullanabilecek.

- Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak.

- İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

- Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek.

Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

- Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak.

ZAMLI MAAŞLAR YATIYOR

Bugünden itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplarına yatırılmaya başlıyor. Tüm maaşlar yüzde 30 oranında artarken yüzde 4 oranında ödenen ek ödemeler de maaş artışına paralel olarak yükselmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zaman maaşlarını aldıkları gün hesaplarında yüzde 30 artışı görmüş olacaklar. Memur emeklilerinin zam farkları ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre verilmiş olacak