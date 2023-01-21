EYT’yi bekleyenlere yapılandırma sürprizi

Borç yapılandırması milyonlarca vatandaşı yükten kurtarırken EYT ile emeklilik bekleyenlere de ilaç olacak. EYT’liler prim borçlarını yapılandırma imkanına kavuşurken, kamu bankaları vasıtasıyla alacakları krediyi emekli maaşlarıyla geri ödeyebilecek

Milyonlarca vatandaşın devlete olan borçlarını tasfiye edecek yapılandırma çalışmaları herkesi memnun ederken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenler ve emeklilik için gün sayanlar açısından da önemli bir sürprizi barındırıyor.

Yapılandırma ile prim ve vergi borçları taksit ya da peşin ödenirken faiz ve cezalar da silinecek. Bu noktada prim borçları emeklilik için fırsat da oluşturacak. Geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma düzenlemeleri benzeri bir uygulama olduğu takdirde başta Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler. Yapılandırma yasasının EYT'lilere getireceği avantajlara biraz daha yakından bakalım..

Düzenleme devlete olan prim borçlarını da kapsadığından özellikle Bağ-Kur veya SSK prim borcu olanlar bu düzenleme ile borçlarını taksite böldürebilecek, gecikme cezası ve faizlerden kurtulacak. Böylece emeklilik günü gelmesine rağmen kuruma borcu olduğu için emekli olamayanlar, EYT kapsamına girdiği halde borcu olduğu için bu hakkı kullanmakta gecikecek olanlar açısından önemli bir avantaj doğacak. Borcu yapılandıranlar ya da faizlerini sildirip peşin ödeyenler ilk taksitlerini ödedikten sonra emeklilik işlemlerini başlatabilecekler.

Böylece borçlarla ilgili gecikme ortadan kalkacak ve emekli maaşı bağlanacak.

PARAM YOK DİYENE KOLAYLIK

BORCUNU maddi imkanı olmadığı için ödeyemeyenler, ya da borcu yüklü miktarda olanlar açısından ise bambaşka bir imkan daha bulunuyor. Bu da kredili emeklilik. Geçmiş yapılandırma düzenlemelerinde de uygulanan yöntem ile kuruma olan borcunu ödediğinde emekli olabilecek durumda olanlara kamu bankaları borç miktarı kadar kredi ödüyor. Bu kredi sigortalıya değil SGK'ya gönderiliyor ve borç ortadan kalktığı için emekliliğin önü açılıyor. Kredi geri ödemesi ise emekli maaşından yapılıyor. Bu imkandan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanabilecek.

Böylece borç yükünden kurtulacak olan EYT'li sigortalılar, hem emeklilik hakkına kavuşacak, hem de borcunu küçük taksitlerle ödemiş olacak.

KREDİDEN YARARLANACAKLAR

ÖTE yandan yine doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecek EYT'liler de kredi imkanından yararlanabilecekler.

Bu durumda SGK'dan borçlanma yaptığında ya da kuruma borcunu ödediğinde emekli olabilir yazısı alanlar bunu kamu bankalarına götürüp emeklilik yolunu açabilmişti.

Bu sistem yeni yapılandırma düzenlemesiyle birlikte gelirse askerlik ve doğum borçlanması yapmak için maddi imkanı olmayan EYT'liler de bundan yararlanabilecek. Bu yazıyla kamu bankasına yapılan başvuru sonrası banka borcu SGK'ya aktarıldıktan sonra emekli maaşı bağlanıyor ve kredi taksitleri emekli maaşından taksitler halinde kesiliyor.

BORÇLARI SİLDİRİN SSK'LI OLUN

YAPILANDIRMA kapsamında Bağ-Kur prim borcu olanlar isterlerse bunu sildirebilir ve günlerini dondurabilirler. Bu anlamda Bağ-Kur prim borcu olan ancak SSK'dan primleri emeklilik için yeterli olanlar açısından da bir avantaj doğacak. EYT için 9 bin gün Bağ-Kur'u tamamlamak zorunda olanlar eğer SSK primleri yeterli ise günlerini dondurup borçlarını sildirdikten sonra emeklilik hakkına SSK kapsamında kavuşabilecekler.Yine geçmiş yapılandırmalarda yapılan bir uygulamaya göre de Bağ-Kur borçları için geçmiş günlerini ihya (canlandırma) etmek isteyenler için ihya edecekleri dönemdeki asgari ücret uygulanmıştı. Şimdi de aynı uygulama olursa geçmiş Bağ-Kur günlerini satın alacak olan EYT'liler o günkü asgari ücretten ödeme yapabilecek.