EYT’lilerin farkları ödeniyor

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken işlemleri tamamlananların aylık farkları bankalar vasıtasıyla ödenmeye başlandı. Peki bu farkı

almak için ne yapmak lazım, hesap nasıl yapılıyor? Maaş günü nasıl belirleniyor? İşte cevapları

3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrasında milyonlarca EYT'li için emeklilik süreci de başlamış oldu. Mart ayı itibariyle başvurularını yapan EYT'liler için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı başlarken emeklilik işlemleri de sürüyor. İşlemleri tamamlanan çok sayıda EYT'li de ilk ödemelerini bankadan çekmeye başladı. Hem başvuru süreci hem de bu ek ödemelerin hesabı ile ilgili sizden çok sayıda soru geliyor. Bu soruları cevaplayıp, sistemin detayları hakkında bilgi verelim.Özellikle Nisan ayından itibaren maaşının hesaplanmasını isteyen ve Ramazan bayramı ikramiyesini hak etmek isteyen EYT'liler Mart ayı bitmeden başvurularını gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak başvurular e-devlet üzerinden yapılırken birçok EYT'li de bizzat SGK müdürlüklerine giderek dilekçelerini doldurdu. Bu noktada başvuru sayısının 1.6 milyonu geçtiği belirtiliyor. Başvurularını yapan EYT'lilerin tüm işlemleri hızla yapılıyor. Ancak işlemlerde önemli kontrollerin de yapılması gerekiyor. Öncelikle yasal düzenlemeye uygun başvuru yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Böylece hak sahibi olup olmadığınıza bakılıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olunması, prim ve yıl şartının tamamlanması burada önemli. Bunlar tamam ise işlemler devam ediyor. Ardından farklı kurumlarda tescil var mı, borç bulunuyor mu gibi incelemeler yapılıyor. Eğer borç varsa bu bildiriliyor ve borcun ödenmesi bekleniyor. Farklı kurumlarda ve farklı SGK müdürlüklerinde tesciller varsa bunlar için yazışmalar yapılıyor ve bu yazışmaların sonuçlanması bekleniyor. Bu tür işlemleri olan EYT'lilerin emeklilik kararları ise gecikiyor. Ancak bu tür engelleri olmayanların işlemleri daha hızlı gerçekleştirilerek emeklilik kararları veriliyor ve maaşları belirleniyor. Bu noktada başvurusunu erken yapmasına rağmen henüz emeklilik kararı verilmemiş olan EYT'lilerin durumlarını kontrol etmeleri isteniyor. Eğer farklı kurumlardan tescilleri varsa ya da ödenmemiş kurum borcu bulunuyorsa bunlar gecikme sebebi olabilir.İşlemleri tamamlanan EYT'lilerin emeklilik kararları e-devlet üzerinden bildirilip bir tahsis numarası da belirleniyor. Bu durumdaki EYT'liler durumlarını e-devletteki 'Emeklilik durumu' ve 'Emeklilik aylık bilgisi' kısımlarından kontrol edebiliyor. Tahsis numarası belirlenen EYT'linin hak ettiği maaş hesaplanarak e-devlete yüklenmeye başlandı. Burada ilk olarak EYT'lilerin ay başından maaş alma günlerine kadar olan kısım için bir aylık farkı hesaplanıyor. Bu aylık farkları görmek için e-devletteki "Emekli günlük ödeme' bölümüne girmek gerekiyor. Burada aylık farkını gören EYT'li başvuru sırasında belirttiği bankanın şubesine giderek bu parayı tahsil edebiliyor. Emekli maaşınız sizin başvurduğunuz aydan sonraki ayın 1'inden itibaren belirleniyor. Artık tahsis numarasının son rakamına göre maaş gününüz belirlenip ödeme yapılacak. Emeklilerin maaşları başvurdukları aydan sonraki ayın 1'inden itibaren hesaplanıyor. Yani Mart ayında başvuran bir EYT'li için maaş hesabı 1 Nisan'da başlıyor. Ancak emekliler tahsis numarasının son rakamına göre ayın 1'sinden sonraki bir günde maaş alabiliyor. İşte ayın 1'inden itibaren hesaplanan maaşın aylık alma gününe kadar olan kısmı fark olarak belirleniyor.Sizinemekli maaşınız hesaplandığında eğer taban maaşın altındaysa burada bir seyyanen artış yapılıyor. Yani sizin için belirlenen maaş 7.500 TL olan taban maaşa tamamlanıyor. Ancak tüm hesaplamalar kök maaşınızdan yani maaşınızın tamamlanmadan önceki halinden yapılıyor. Burada 7.500 TL olan taban maaşın altında aylık hesaplananların farkları da bu kök maaştan belirleniyor. Dolayısıyla 7.500 TL'ye tamamlanan maaşların farklarında kök aylık esas alınıyor. Bunu bir örnek ile anlatalım:KÖK AYLIK: 6500 TLÖDENECEK AYLIK: 7500 TLAYLIK GÜNÜ: Ayın 17'si AYLIK FARKI: 6500/ 30 x 16 = 3.467 TL İKRAMİYE: 2000 TLTOPLAM ÖDEME: 12.967 TLBurada kök aylığı 6.500 TL olan bir EYT'li için 16 günlük hesap bu miktar üzerinden yapılıyor. Ancak bu emeklinin 6.500 liralık maaşı taban aylık olan 7.500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı da yine bu 6.500 TL'lik kök aylık üzerinden yapılarak en düşük maaş tamamlanacak.Eyt'lilermaaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günde alacak. Bunun için hem SSK hem de Bağ-Kur'lular için farklı günler belirlenmiş durumda. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında maaşlarını alıyor. Emeklilerin maaş alma günleri şöyle:Emekli maaşları yukarıda belirlenen günlerde ödenecek olsa da bu ay için Hükümet ödemeleri erkene aldı. Bayram öncesi tüm emekliler maaşlarını ve ikramiyelerini almış olacak. Burada ödemeler 14 Nisan'da başlayacak. Kimin maaşını hangi gün alacağı ise şöyle belirlendi: