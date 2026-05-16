Anneye ek doğum parası

Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkmasından sonra annelere yeni bir müjde daha geldi. 16 hafta izin kullanan annelere ek 8 haftalık izin verilecek ve ek ödeme yapılacak. Ödenecek ilave ücret en az 41.104 TL olacak ve toplam ödeme en az 123.312 TL'ye ulaşacak. Maaş arttıkça ödeme artacak Milyonlarca anneyi ilgilendiren doğum izniyle ilgili yasanın ardından genelgeler de peş peşe geldi. 16 haftadan 24 haftaya çıkan doğum izninde anneler için ek izin ve ödeme yapılacak.

Yasanın ardından hem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hem de SGK genelge ile yasanın uygulanmasıyla ilgili detayları açıkladı. Böylece hem kamuda hem de özel sektörde uygulamalar netleşti. Daha önce doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanan analık izni yeni yasayla 24 haftaya çıktı.

Anneler doğumdan önce yine 8 hafta izin kullanacak. Doğumdan sonraki dönem ise 16 hafta olarak değişmiş oldu.



KAPSAYICI DÜZENLEMELER

Doğum izni yeni haliyle hem özel sektörde hem de kamudaki tüm anneler için geçerli olacak. Sözleşmeli personel de bu haktan yararlanacak. Yasanın çıkmasından sonra doğum yapan tüm anneler artık 24 hafta izin kullanabilecek.

İsterlerse doktor raporuyla doğum öncesi izni daha kısa tutup doğum sonrasına da ekleyebilecek. 16 Ekim 2025 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan ve 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler 8 haftalık ilave analık/doğum izninden yararlanabilecek.



İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle izinleri bitmemiş olanların süreleri otomatik olarak uzayacağı için rapor paraları da 56 gün fazla ödenecek. Ancak 1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle doğum izinleri bitmiş olan annelere 8 haftayı geçmemek şartıyla çalışmadıkları günler için analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Annelere ödenen rapor parası doğumdan önceki 12 aylık ortalama ücretine göre hesaplanıyor. Günlük ücretin 3'te 2'si alınarak raporlu olunan günle çarpılıyor ve ödeme belirleniyor. Mevcut asgari ücrete göre annelere her gün için en az 734 lira ödeniyor. Buna göre asgari ücretlilere 112 günlük ödeme 82 bin 208 lira tutarken, doğum izninin uzatılmasıyla 168 gün için 123 bin 312 lira verilecek.

Bu tutar maaşa göre artacak.



ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN RAPOR PARASI HESABI





8 HAFTALIK İLAVE ÖDEME HESABI

