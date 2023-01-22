Başarı da geçici başarısızlık da

Bu bir karne yazısı ancak "Sakın ha düşük notlar için çocuğunuza kızmayın" şeklinde bir uyarı içermiyor. Zira, siz bu satırları okuduğunuzda karneler çoktan alınmış ve olacak olan her ne ise -iyi veya kötü anlamda- gerçekleşmiş olacak. Beklentiler, ortalama hesapları, vaatler, ödüller, tehditler (!)... Sevinç, hüzün, hayal kırıklığı... Sizce de bu karne meselesini biraz abartmıyor muyuz!

Belki de meseleye Yunus Emre'nin -elbette çok daha derin anlamları olan- "Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim" dizelerindeki gibi bakmak lazım... Başarı da başarısızlık da geçici çünkü.

ASLOLAN NEDIR SAHI?

Aslolan cennet kokulu, dünyalar güzeli bir yavrunun, sizin evladınız olarak bu dünyaya gelmiş olması. Vicdan sahibi, iyi bir insan olarak büyümesi.

Anne ve babasına, öğretmenlerine, büyüklerine saygılı olması. Dünyaya, ağaca, kurda kuşa, yaşadığı sosyal çevreye duyarlı olması. Kitaplardan, müzikten, filmlerden zevk alması.

Konuşurken dinletmeyi, karşısındaki konuşurken dinlemeyi bilmesi...

ZINDANLARA MI ATILDIK!

Yoksa, içimizden kim hatırlıyor 5'inci, 7'nci, 8'inci sınıftaki karnesini.

Notlarımız çok iyiydi diye imkanlar bize altın tepside mi sunuldu? Ya da geçmişte vasat, hatta kötü notlar almışlığımız oldu diye, karanlık zindanlara mı atıldık?

BIR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ

Çevrenize bir bakın. Fırıncı, kasap, manav, kasiyer, kuaför, oto elektrikçi, temizlik işçisi, hasta bakıcı, terzi, veteriner, bakkal, doktor, işletmeci, mimar, öğretmen, veteriner, aşçı, müzisyen, hemşire, çilingir, şoför, mühendis, pazarlamacı, boyacı, tesisatçı, marangoz, camcı... Herkes seçimlerine, yeteneğine, eğitimine göre tutunuyor hayata bir yerinden ve geçimini sağlıyor. Her birimiz bütünün bir parçasıyız. İyi ve güzel olabildiğimiz oranda, bütüne katkıda bulunuyoruz.

KISMETSE GELIR YEMEN'DEN

Evet, herkes çocuğu güzel yerlere gelsin istiyor ama 'güzel' olan ne sahiden? Hem kime göre, neye göre?

Ayrıca yaşananlar da öğretiyor ki:

Olacak olan bir şekilde oluyor da, olmayacak olan ne yapsan olmuyor!

Velhasıl, okul hayatı söz konusu olduğunda olacak olanı destekleyelim evet ama olmayacak olanı da zorlayıp şu hayatı kendimize zehir etmeyelim!