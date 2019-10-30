KOÇ: BUGÜN, Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Motivasyon gücünüzü oldukça yüksek.



BOĞA: AİLENİZİN bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Özellikle baba menşeli olayların gündem kazanması sonucunda; bazı sorumluluklarınız artacak.



İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için sevindirici olacaktır. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına düşmek istemiyorsanız, seçeceğiniz konuların aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazı olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz.



ASLAN: GÜÇLÜ enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Spontone işlerden hoşlanmanıza rağmen, sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Çılgınlıktan uzak kalmanızda fayda var. Dikkatli olmalısınız.



BAŞAK: BUGÜN, ailenizle birlikte baş başa kalmak isteyeceksiniz. Onlarla duygu paylaşımı içinde olmanız, ortak bir çok aktiviteleri de gündeme getirecektir. Kafanızda tasarladığınız, satın almayı planladığınız eşyalar için uygun bir gün. Uzun vadeli sözler vermemelisiniz.



TERAZİ: ÇEVRESEL ilişkilerinizde sosyal aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Zihinsel enerjiniz olumlu ve algılama yeteneğinizi çok iyi kullanıyorsunuz. İş problemlerinizi çok kolay aşabileceğiniz bir gün. Arkadaşlarınız arasında kendinizi kolayca ifade edeceksiniz.



AKREP: LİDERLİK özelliklerinizi ön plana çıkarmanız için gerekli enerjiye sahipsiniz. Maddi konularda hırslı yönünüzü vurguluyorsunuz. Toplumsal olaylarda bazı engellere takılmak istemiyorsanız, sadece kendinizi mesleki anlamda ifade etmeyi hedeflemelisiniz.



YAY: FİNANS konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için uygun bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi iyi bilenler için, korkutucu olabilir fakat dostlarınızın sizden beklentileri daima destekleyici tarzda.



OĞLAK: İŞ birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir stil geliştirmekten yanasınız. Partnerinizin de aynı fikirde olmasını beklemek hakkınız.



KOVA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için gerekli şarta sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı perçinleyeceksiniz. Ani fikir değişimlerine karşı temkinli olmalısınız.



BALIK: DUYGULARINIZDA yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini çekiyor. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Duygusal konularda derin düşünmenizi sağlayan olayların ortasında kalabilirsiniz.

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