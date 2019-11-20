KOÇ: Sosyal aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli tüm donanıma sahipsiniz. Çevrenizdeki huzursuzluğun size yansımasından şikayetçisiniz. Her sorunun size gelmesinin nedeni iş bitirici yönleriniz.



BOĞA: Sabit düşünceler içinde hareket etmediğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu gözden geçirmelisiniz



İKİZLER: Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz.



YENGEÇ: Bugün duygusal konularda çok fazla alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili açılımlar söz konusu.



ASLAN: Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız davranıyorsunuz



BAŞAK: Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak , gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çocuklarınızla birlikte yapacağınız küçük tatil size iyi gelecektir.



TERAZİ: Birlikte çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Bugün her konuya farklı bir yorum getiriyor onları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Kendinizi gösterecek bir portföy oluşturmalısınız.

AKREP: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak başarılı işler peşindesiniz. Kariyerinizde iyi sonuç almak istiyorsanız doğru insanlarla çalışmak zorundasınız.

YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, değişik düşünce tarzınızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Çocuklarınızla bir takım aktiviteler söz konusu olacak.

OĞLAK: Bugün, planlarınızı gizli yapmak istiyorsunuz. Akşam saatlerinde yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı çekimser bir tavır takınabilirsiniz. Başarıyı sağlamak için, şartları kendiniz belirlemelisiniz.



KOVA: Sosyal ilişkilerinizde ön planda olmaktan yanasınız. Bugün paylaşım içinde olduğunuz kişilerin duygusal problemlerinden etkilenmeniz söz konusu. Olanaklarınızı onların yararı için kullanabilirsiniz.

BALIK: Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar, iş veriminizi arttırıyor.