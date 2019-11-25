KOÇ: İŞ yaşamınızda yeniliklere karşı olan ilginiz bilinmesine rağmen, bir o kadar da kurulu düzene karşı bağlılığınız var. İlk anda gelişen olaylara mesafeli davranıyor, çevrenizin vereceği tepkilere bakıyorsunuz.



BOĞA: DUYGULARINIZIN ön planda olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de yaşadığınız olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil.



İKİZLER: SAKİN başlamanın elinizde olduğu bir güne, maddi konuları problem ederek başlamayın. Uzun veya kısa vadede, nasıl olsa çözeceksiniz. Hafta içinde olabilecek gelişmeler için bugünden kendinizi şartlamayın.



YENGEÇ: BUGÜN başarınızı sezgilerinize borçlusunuz. Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye bugün istediğiniz her şeyi rahatlıkla yaptırma şansına sahipsiniz.



ASLAN: ÇALIŞMA arkadaşlarınız bazen işlerle ilgili kestirme yolları kullanmadığınızı ve gereksiz yere uzatmalara meydan verdiğinizi söylüyorlar. Oysa zamanı olması gerektiği gibi kullandığınızın farkında değiller.



BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin. Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direk bağlantılı olan parametrelerdir.



TERAZİ: SEVDİĞİNİZ insanın düşüncelerinin, üzerinizde hakimiyet kurmasına izin vermiyorsunuz. Onun size olan ihtiyacını bilmenize, duygusal olarak etkilenmenize rağmen hislerinizi göstermiyorsunuz.



AKREP: İŞİNİZDE duygusal bir doyum sağlamak istiyorsanız, yanlış bir gündesiniz. Bugün çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz. Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını fazla büyütüyorsunuz.



YAY: İŞİNİZ konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin, sizde içsel olarak nelere mal olduğunu kimse bilemez. Anlatma çabası içinde de olmayın. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu.



OĞLAK: SEVDİĞİNİZ insanla arada bir kavga edip, daha sonra barışmanız sanki hoşunuza gidiyor. Çünkü, davranışlarınız bunu gösteriyor. Fakat, onun duygu ve hislerini de göz önüne almalısınız.



KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmamalısınız.



BALIK: KURUNTULU yapınız, sürekli hazımsızlık çekmenize sebep oluyor. Olayları fazla irdeliyorsunuz. Oysa çevreniz hassas yapınıza saygı gösteriyor. Çabuk üzüldüğünüz için sürekli mide ağrıları çekiyorsunuz.

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