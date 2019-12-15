Ünlü Astrolog Filiz Özkol Türkiye ve dünyanın gökyüzü haritasını yorumladı. Türkiye ve dünyanın geleceğini yorumlayan ünlü astrolog Filiz Özkol, uzun yıllardır dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek Türkiye'nin de bu değişimden payına düşeni alacağını söyledi. Beklenmeyen gelişmeler yaşanacağını ifade eden Özkol, "Türkiye diğer dünya ülkeleri içinde farklı bir konuma gelecek" dedi.

Ünlü Astrolog Filiz Özkol, Türkiye'nin 2020 gökyüzü haritasını yorumladı. Gelecek yılın astrolojik açıdan birçok değişimi de birlikte getireceğini belirten Özkol, bu değişimden dünyanın ve Türkiye'nin de payını aldığını söyledi. Özkol, Türkiye'nin gökyüzü haritasında görünenleri şöyle yorumladı: Duygularıyla yaşayan bir ülke olduğumuz için sorunlarımızı duygusal yönden ele alıyoruz. Birinci evimizde ilerleyen Satürn, Jüpiter ve Plüton tarihsel bir değişim getiriyor. Bireysel arzularla gerçekler arasında iyi bir uyum gerektirdiğine işaret ediyor. Geçmişte yapılan hataların hızlı bir şekilde terk edilmesi gerekiyor. Uranüs bizi uyarıyor.

YUMUŞAK YAKLAŞIM

Duygu patlamalarının zararlı olacağı durumlardan kaçmalıyız. Sanatla ilgili yeni kişilerin ortaya çıkması söz konusu. Türkiye iyi niyetli yaklaşımlar içine girerek, bazı dış ilişkileriyle ilgili sorunlara yumuşak bir yaklaşım getirecek. Kişisel deneyimlere hazırlıklı olmalıyız. Mayıs ayında sorumluluklarımız bizi bekliyor. Yavaşlamak için iyi bir zaman. Bu dönem ülke olarak gereksiz bir sorumluluk istemiyorsak tetikte olmalıyız. Sosyal

ilişkilerimizde olumlu gelişmeler ve patlamalar söz konusu. Yaz ayları yoğun geçecek. Dış ülkelerle ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanıyor.



İNCE AYRINTILAR

Beklenmeyen gelişmelerle gündeme gelecek olan Türkiye, diğer dünya ülkeleri içinde farklı bir konuma gelecek. 2020'nin sonbahar ayları Türkiye için rahatlama vadediyor. Kasım ayında dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde olacak. Türkiye cazip bir konuma gelecek. Yılın son ayında Jüpiter, Kova burcuna geçerek, birçok olayı beraberinde getirecek. Yollar önem kazanacak ve dış ülkelerle olan bağlantılarımızda ince ayrıntılar gündeme gelecek. Sanat dünyamız karışık olaylara gebe olacak. Olumluluk ve olumsuzluklar bir arada yaşanacak.



DÜNYA

İNSANLIĞI ZORLU BİR REKABET BEKLİYOR

Özkol, 2020'de Dünya'yı bekleyen değişimleri ise şöyle aktardı: 21. yüzyılı hızla adımlarken, toplumları ve olayları etkileyen Uranüs, 7 Mart 2019 tarihinde Boğa burcuna geçti. Satürn ve Plüton Oğlak burcunda ilerliyor ve 3 Aralık'ta Jüpiter, Oğlak burcunda ortalama bir yıllık yolculuğuna başladı. Uranüs, yaşamda beklenmeyen deneyler getirirken, aynı zamanda kişinin özgürlüğünü simgeler. Deha, yaratıcılık, ve yeni ufuklar gezegenidir. 2020 yılında birçok yönden dünyamızı değişim bekliyor.

YAĞMUR VE SEL BASKINLARI

İnsanlığın özverili bir çalışma bütünlüğü içine girmesi gerekiyor. Bilinçaltı duyguları daha yoğunlaşarak, düşlerin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak. Uranüs hiçbir şeyi bedelsiz sunmayacağı için değişimler sancılı olabilir. Dünyada sezgisel çatışmalar görülebilir. Üstün yetenekleri kendi alanlarında güç savaşı verecekleri bir yıl bekliyor. Güçlü duygusallıkların ve skandalların yaşanacağı bir yıl olacak. İnsanlığı zorlu rekabet bekliyor. Dünyayı saran hukuksal davalar olabilir. Bireysel egolar yüzünden toplumsal yaralar çığ gibi büyüyebilir. Aşırı yağmurlar ve sel baskınları dünyamızı tehdit edecek. Sanatsal olaylarda eskiye özlem başlayacak ve nostaljik olaylar yeniden gündeme gelecek.