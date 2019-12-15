KOÇ: YENİ bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Sevdiğiniz bir kişinin sağlık sorunu gündeme gelebilir.



BOĞA: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir.



İKİZLER: KOŞULLARINIZI yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarını araştırmalısınız. Bugün kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.



YENGEÇ: BUGÜN keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.

Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.



ASLAN: İŞİNİZİ severek yapıyorsunuz. Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor ve kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.



BAŞAK: İŞ yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Bugün Ay'ın konumu size daha disiplinli davranmanızı tavsiye ediyor.



TERAZİ: BUGÜN, duygularınızda belli bir disiplin var. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve onların fikirlerine önem veriyorsunuz. Bazı fırsatlara kayıtsız kalamayacaksınız. Sonuç sizin lehinize gelişecek.



AKREP: MADDİ konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün istemediğiniz gelişmelere şahit olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızı ortaya koyacak ve bildiğiniz konularda taviz vermeyeceksiniz.



YAY: BUGÜN kişisel hırslarınızı ön plana çıkarmaktan korkmamalı ve olayların üzerine gitmelisiniz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve oldukça hoşgörülü davranıyorsunuz.



OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturuyorsunuz.



KOVA: BUGÜN, partnerinizle olan ilişkinize özen gösteriyor ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gün içindesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacaksınız.



BALIK: HİÇ kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Bilinçaltınız maddi kaygılarla dolu. Oysa sorunlarınızı paylaşmayı seçseniz, çevrenizden göreceğiniz destek sizi çok mutlu edecek.