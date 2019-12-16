KOÇ: Bugün, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, Ay'ın konumu kararlarınızda istemediğiniz değişimlere neden olabilir. Yakınacağınız konuların ortaya çıkmaması için bazı önlemlerinizi şimdiden almalısınız.

BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Bugün hata yapmaktan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.. Hırslı yapınızı ortaya çıkaracak olaylarla gündeme geleceksiniz. Bugün, üstlerinizle aranızda sezgisel bağlarınız daha da güçlenebilir.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. . Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır. Bugün. Ay'ın konumu, bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkacağınızı gösteriyor.

YENGEÇ: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün Ay'ın konumu, özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacağınızı gösteriyor ve sakin bir şekilde durum değerlendirmesi yapacaksınız. Enerjinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsunuz.

ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize şans vermelisiniz. Kariyerinizle ilgili değişimlere açık olmanıza rağmen, gizli hesaplarınız gözden geçirmenin tam zamanı.

BAŞAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Bugün Ay bilinçaltınızı yoğun bir şekilde etkiliyor. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Akşam saatlerinde kendinizi daha özgür ve esnek hissedeceksiniz. Diş kontrollerinizi ihmal etmeyin.

TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, bir çok işe soyunacaksınız. Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz.

AKREP: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekmesine rağmen, çevresel koşullarda bazı zorlanmalar olabilir. Sınırlarınızı aşmak konusunda cesaretli davranacaksınız. Kişisel yatırımlarınız için uygun bir gün.

YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. . Bugün Ay, içgüdülerinizi ön plana çıkarırken, mantığınızın gerektirdiği davranışlardan uzaklaşmamaya çalışın. Duygusal takıntılarınız sizi zorlamanın ötesinde yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.

OĞLAK: Ay'ın konumu, ortak dostlarınızla birlikte çalışmalar için uygun bir gün. Maddi konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.. Zarif davranışlarınızla ilişkilerinizde hoş anlar sizi bekliyor.

KOVA: Ay tepe evinizde ilerlerken, yanlış atılımlardan çekiniyorsunuz. Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, kişisel çekiciliğiniz etkili olacak. İskelet sisteminizi zorlamamalısınız.

BALIK: Karşılıklı ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Geçmişten gelen hataların karşınıza çıkmasından hoşlanmadığınız halde gizli inatçılığınız yüzünden her zaman kayıplara adaysınız.