KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek olaya bilinçli bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: ARANIZDA tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da yakın çevrenizden birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, geciken bazı konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

İKİZLER: AİLE çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Davranış mesafelerinizi de bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.

YENGEÇ: YARDIMLARINIZA alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyor. Bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz. Yardım etme şartlarınız önemli.

ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimlerle birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Siz maddi konularla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN, kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün, karar verirken sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: ONUNLA ilgili gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları dindirmekten başka çareniz yok. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: FİNANS konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almalısınız. Maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görseniz, daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İŞ günü içinde; birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bilemediğiniz, birçok şey olabilir.

BALIK: HAYATINIZIN; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Kazanımlara doğru yelken açacaksınız.