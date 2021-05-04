KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.

Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı bir düzene göre yönlendireceksiniz.

Sistemli olmanız tepkilere.

İKİZLER: UZAKLARA gitme isteği içindesiniz.

Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.

Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.

YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz.

Savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.

TERAZİ: AİLENİZLE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.

Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.

AKREP: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir, önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. Başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

BALIK: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.