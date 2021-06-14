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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.06.2021, 00:00

KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz.
Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işlerde daha da başarılı olmanıza neden oluyor.

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
İş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi düşündürüyorsunuz.

YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; konulara uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizdesiniz. Bugün hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı ve inatla davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz.
Bugün daha yumuşak davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: YALNIZLIK duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.
Geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.
Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız.
Kendinize güveniyor olmanız, çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyor.
Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: GÜÇLÜ bir enerjiniz var ve bugün her şeyi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.
Duygularınızı kontrol etmelisiniz.
Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.

OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu.
Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

KOVA: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: BİR çok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.

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