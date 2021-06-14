KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz.

Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işlerde daha da başarılı olmanıza neden oluyor.



BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.

İş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.



İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi düşündürüyorsunuz.



YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; konulara uygun çözümler getirmelisiniz.



ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizdesiniz. Bugün hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.



BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı ve inatla davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz.

Bugün daha yumuşak davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.



TERAZİ: YALNIZLIK duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.

Geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.



AKREP: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız.

Kendinize güveniyor olmanız, çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyor.

Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.



YAY: GÜÇLÜ bir enerjiniz var ve bugün her şeyi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.

Duygularınızı kontrol etmelisiniz.

Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.



OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu.

Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.



KOVA: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



BALIK: BİR çok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.