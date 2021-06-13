KOÇ: YENİ durum değerlendirmesi yapabilir, sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtacaksınız.

BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi insanlara yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için, detayları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: SİZİN tutkularınızda geçici olmasından dolayı odaklaşma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek.

ASLAN: OLAYLARIN farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle yeni olaylar da gelişecek. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermeyin.

BAŞAK: İŞ potansiyeliniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş tutulmasından olumlu etkiler alıyorsunuz.

TERAZİ: SOMUT düşüncelerin sizi kazandıracağı alternatiflerden nasibinizi alıyorsunuz. Sizinle iş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

AKREP: AŞK yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla, ortak enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.

YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde, adınıza yaratılan koşullardan hoşnut kalıyorsunuz. Bazı konularda takıntılı olduğunuz bir gün.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinizde çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var.

KOVA: İNATÇI ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve bir takım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz.

BALIK: ISRARLI bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün. Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz.