KOÇ: DUYGULARINIZDA gözle görülen bir coşku mevcut. Herkes tarafından ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı ön plana çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz.
BOĞA: BAŞLANGIÇ yapmayı planladığınız da titiz davranarak sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk duygusunu içinizde taşıyorsunuz.
Seçimleriniz yaparken, başkalarının fikrini almaktan hoşlanmıyorsunuz.
İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ koşulların sınırlı olmasından yakınmayın. Gücünüzü ortaya koyacak konuşmalar yaparak, ortamlarda iyi bir motivasyon estireceksiniz. Çevresel koşullarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: MADDESEL konularda kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Bugün finans konularına ilgi duymanıza rağmen, kendi sınırlarınızın ölçülerini iyi biliyor ve atılımlarınızı daha sonraya bırakıyorsunuz.
ASLAN: İLİŞKİLERİNİZDE sadakat ve dürüstlük sizin için önemli. Çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyor ve onları sıkı bir denetimden geçiriyorsunuz. Duygusal bağlarınızda güçlü bir kişilik arıyorsunuz.
BAŞAK: BUGÜN gücünüzü ortaya koymaktan hoşlanmayacak ve duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Özellikle iş çevrenizde bazı yanlışlıklar söz konusu olabilir.
Görüşlerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN arkadaşlıklarınızda güçlü bir paylaşım gözleniyor ve birlikte olduğunuz kişilerin farklı yetenekleri olmasına özen gösteriyorsunuz. Toplumda isim yapmış kişilere karşı sempatiniz yüksek.
AKREP: BUGÜN her zamankinden fazla efor sarf etmek zorunda kalacaksınız. Disiplinli ve kurallı yaşamaktan sıkılmıyorsunuz.
Bulunduğunuz ortamların seçkin özellikler taşımasına dikkat ediyorsunuz.
YAY: ÇALIŞMA temponuzu iki katına çıkarmak istiyorsunuz. Bugün, kişisel çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutabilir ve çevrenize mesafeli davranabilirsiniz. Gizli duygularınızı gemlemek zorundasınız.
OĞLAK: AZİMLİ yapınızla, bugün birçok işi başarılıyla yürüteceksiniz. Gün içinde özel zevkler söz konusu olabilir ve sosyal ilişkilerinize para harcamak zorunda kalabilirsiniz.
Masraflarınıza dikkat etmelisiniz.
KOVA: BUGÜN, duygularınıza öncülük yaparak isteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşadığınız her olayı lehinize çevirme konusunda ustaca davranıyorsunuz.
Mutlu olacağınız bir gün.
BALIK: KENDİNİZİ ispat edecek bir çalışmanın altına imza atacaksınız. Gücünüze güç katacak kişilerle çalışmaktan yanasınız.
Olumsuz bir kişi olarak anılmak tarzınız değil ve adımlarınızı dikkatli atıyorsunuz.