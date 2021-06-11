KOÇ: DUYGULARINIZDA gözle görülen bir coşku mevcut. Herkes tarafından ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı ön plana çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz.

BOĞA: BAŞLANGIÇ yapmayı planladığınız da titiz davranarak sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk duygusunu içinizde taşıyorsunuz.

Seçimleriniz yaparken, başkalarının fikrini almaktan hoşlanmıyorsunuz.

İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ koşulların sınırlı olmasından yakınmayın. Gücünüzü ortaya koyacak konuşmalar yaparak, ortamlarda iyi bir motivasyon estireceksiniz. Çevresel koşullarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: MADDESEL konularda kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Bugün finans konularına ilgi duymanıza rağmen, kendi sınırlarınızın ölçülerini iyi biliyor ve atılımlarınızı daha sonraya bırakıyorsunuz.

ASLAN: İLİŞKİLERİNİZDE sadakat ve dürüstlük sizin için önemli. Çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyor ve onları sıkı bir denetimden geçiriyorsunuz. Duygusal bağlarınızda güçlü bir kişilik arıyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN gücünüzü ortaya koymaktan hoşlanmayacak ve duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Özellikle iş çevrenizde bazı yanlışlıklar söz konusu olabilir.

Görüşlerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN arkadaşlıklarınızda güçlü bir paylaşım gözleniyor ve birlikte olduğunuz kişilerin farklı yetenekleri olmasına özen gösteriyorsunuz. Toplumda isim yapmış kişilere karşı sempatiniz yüksek.

AKREP: BUGÜN her zamankinden fazla efor sarf etmek zorunda kalacaksınız. Disiplinli ve kurallı yaşamaktan sıkılmıyorsunuz.

Bulunduğunuz ortamların seçkin özellikler taşımasına dikkat ediyorsunuz.

YAY: ÇALIŞMA temponuzu iki katına çıkarmak istiyorsunuz. Bugün, kişisel çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutabilir ve çevrenize mesafeli davranabilirsiniz. Gizli duygularınızı gemlemek zorundasınız.

OĞLAK: AZİMLİ yapınızla, bugün birçok işi başarılıyla yürüteceksiniz. Gün içinde özel zevkler söz konusu olabilir ve sosyal ilişkilerinize para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Masraflarınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA: BUGÜN, duygularınıza öncülük yaparak isteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşadığınız her olayı lehinize çevirme konusunda ustaca davranıyorsunuz.

Mutlu olacağınız bir gün.

BALIK: KENDİNİZİ ispat edecek bir çalışmanın altına imza atacaksınız. Gücünüze güç katacak kişilerle çalışmaktan yanasınız.

Olumsuz bir kişi olarak anılmak tarzınız değil ve adımlarınızı dikkatli atıyorsunuz.