KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın açık.



BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.



İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin dışında ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.



YENGEÇ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.



ASLAN: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor.



BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyorsunuz.



TERAZİ: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.



AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istememekle isabetli davrandığınızı anlayacaksınız.



YAY: BUGÜN, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.



OĞLAK: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor.. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var.



KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayacaksınız.



BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkileneceksiniz. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmeyi biliyorsunuz.