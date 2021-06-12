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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.06.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın açık.

BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.

İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin dışında ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

YENGEÇ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

ASLAN: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor.

BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.

AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istememekle isabetli davrandığınızı anlayacaksınız.

YAY: BUGÜN, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor.. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var.

KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayacaksınız.

BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkileneceksiniz. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmeyi biliyorsunuz.

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