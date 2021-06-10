KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
YENGEÇ: GEÇMİŞTEKİ hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.
ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.
BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlanmak isteyeceksiniz. Bugün nostaljik duygular yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş olaylardan tartışabilirsiniz.
TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.
AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.
YAY: BUGÜN, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden diliniz çok iyi kullanacaksınız.
OĞLAK: DİSİPLİNLİ bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacaktır.
KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek ve ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.