KOÇ: ÇEVRENİZDE kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var. Sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

BOĞA: GENİŞ seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

İKİZLER: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz. Biraz da sizi çevreniz düşünsün.

YENGEÇ: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara cesurca yaymalısınız. Bu sizi motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş konusunda seçici oluyorsunuz.

ASLAN: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

BAŞAK: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız.. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.

TERAZİ: MADDEYİ seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

AKREP: KETUM davranışlarınız altında gizli planların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerinde karşı tarafın şartlarını dikkatli izlemelisiniz.

YAY: YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

OĞLAK: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Güven duygusunun çok önemli olduğunu onlara hissettirmelisiniz.

KOVA: YAKIN dostlarınızla ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün derin konuşmalar yapacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

BALIK: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.