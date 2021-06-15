KOÇ: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.

BOĞA: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Yabancı ülke yolculukları gündeme gelecektir.

İKİZLER: İSTEKLERİNİZ ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.

YENGEÇ: BUGÜN iş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Onların davranışları karşısında göstereceğiniz tepkilere, şaşırabilirsiniz.

ASLAN: BUGÜN, düşüncelerinizde daha fazla esneklik görülecek. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, organizasyon çalışmalarınız gündeme gelecektir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar vermede güçlük yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Yapacağınız manevi yardım onları rahatlatacaktır.

AKREP: MADDİ konularla ilgili düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Bugün, değişik arayışlar içindesiniz. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir.

YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çabuk kavrıyor ve çözümler getiriyorsunuz. Çabuk değişim gösteriyor ve çevrenizin size ayak uydurmasını bekliyorsunuz.

OĞLAK: BUGÜN, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Aranıza mesafe koymalısınız.

KOVA: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Hareketli bir gün sizi bekliyor.

BALIK: KAYNAKLARINIZI doğru kullandığınız zaman, başarıya ulaşmamanız için hiçbir neden yok. Çeşitli düşünceler içindesiniz. Yurt dışı ile ilgili olaylarınız gündeme gelebilir.