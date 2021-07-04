KOÇ: RİSK almak için acele etmemelisiniz. Fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Sizi kıskananlar huzursuzluk yaratabilir.

BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.

İKİZLER: GÜN içinde fazla hareketli davranarak, huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevreniz ile aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

YENGEÇ: DUYGULARINIZI baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği hoşunuza gidecektir.

BAŞAK: BUGÜN düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden, dilinizi sivri kullanıyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN, maddesel gerginlikler olabilir. İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün.

AKREP: GÜCÜNÜZÜN ve yeteneğinizin farkındasınız. Kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

YAY: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna kapılabilirsiniz.

OĞLAK: BUGÜN, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz.

KOVA: YENİ bir planlama içinde olacağınız için, dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.

BALIK: BUGÜN önemli kişilerle bir araya gelme planlarınız var. Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, önemli adımlar atmanızı sağlayacak.