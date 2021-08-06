KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Arkadaşlarınızla grup aktiviteleriniz söz konusu olacak.



BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla paralellik gösterecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemeniz gerekiyor.



İKİZLER: AİLE, aşk ve sevdikleriniz arasındaki dengeyi kolaylıkla kurup oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı biraz körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.



YENGEÇ: CİDDİ bir ilişki için öncelikle zamana ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerilemeler olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi asla bozmamalı.



ASLAN: AŞK gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak iyi gelecektir. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.



BAŞAK: MANEVİ duygularla hareket edeceğiniz için, atacağınız her adım, size yoğun başarıların ilk adımlarını verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek.



TERAZİ: BU dönem, eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, önemli konumlardaki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.



AKREP: MADDİ konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir.



YAY: KAZANÇLAR konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıklarla, olumlu adımlar atacaksınız.



OĞLAK: ENERJİNİZ oldukça yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna girmek üzeresiniz.



KOVA: YENİLİKLERE ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını sağlamak adına kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak.



BALIK: AİLE bireylerinizle yapacağınız ortak kazanç birliği sayesinde, maddi kazançlarınıza katkısı sağlanacak. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.

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