KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz.

Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor.

Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda başarılı olmanızı sağlıyor.

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.

Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor.

Bugün olaylara daha derin bakacaksınız.

İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor.

İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığında yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görünüyor.

Şanslı döneminizdesiniz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: YALNIZLIK duygusu tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.

Geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı aramak için fırsat yaratacaksınız.

Kendinize güveniyor olmanız, çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyor.

Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: BUGÜN her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.

OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir.

Bazı özel durumlar söz konusu.

Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

KOVA: YAŞAM standartınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.

Mesleğinizde ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: BİRÇOK fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.