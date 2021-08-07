KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz.
Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor.
Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda başarılı olmanızı sağlıyor.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor.
Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor.
Bugün olaylara daha derin bakacaksınız.
İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.
YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor.
İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.
ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığında yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görünüyor.
Şanslı döneminizdesiniz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.
BAŞAK: İSTEKLERİNİZDE ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.
TERAZİ: YALNIZLIK duygusu tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz.
Geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.
AKREP: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün.
Arkadaşlarınızı aramak için fırsat yaratacaksınız.
Kendinize güveniyor olmanız, çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyor.
Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.
YAY: BUGÜN her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.
OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZDE önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir.
Bazı özel durumlar söz konusu.
Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.
KOVA: YAŞAM standartınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.
Mesleğinizde ispat etmek istiyorsunuz.
BALIK: BİRÇOK fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.