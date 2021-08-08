KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli. Bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



BOĞA: AY'IN konumu, evinizle ilgili bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.



İKİZLER: UZAKLARA gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşüncelerde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyorsunuz.



YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.



ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.



BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Hemen savunmaya geçtiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.



TERAZİ: AİLENİZLE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmiyorsunuz. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.



AKREP: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.



YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.



OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız çalışmalarda menfaatlerinizi korumak isteyeceksiniz.



KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.



BALIK: TOPLANTILARDA farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir.