KOÇ: GEREKSİZ yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.

BOĞA: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz.

Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

İKİZLER: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.

YENGEÇ: SOSYAL özgüveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.

Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.

ASLAN: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

BAŞAK: İŞ hayatınızda aksayan problemlerden sorumlu olmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem veriyor, rutin işleri seviyor ve Venüs'ün artılarını doğru kullanarak çıkan karışıklıkları önlüyorsunuz.

TERAZİ: BU dönem, çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar yapacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek. Sağlığınıza dikkat edin.

AKREP: YAŞADIĞINIZ bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

YAY: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

OĞLAK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.

Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BALIK: İLGİ alanınızda farklı değişimler içindesiniz.

Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zorluk yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızda zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.