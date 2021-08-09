KOÇ: GEREKSİZ yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.
BOĞA: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz.
Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.
İKİZLER: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.
YENGEÇ: SOSYAL özgüveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.
Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.
ASLAN: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.
BAŞAK: İŞ hayatınızda aksayan problemlerden sorumlu olmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem veriyor, rutin işleri seviyor ve Venüs'ün artılarını doğru kullanarak çıkan karışıklıkları önlüyorsunuz.
TERAZİ: BU dönem, çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar yapacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek. Sağlığınıza dikkat edin.
AKREP: YAŞADIĞINIZ bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
YAY: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
OĞLAK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.
Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.
BALIK: İLGİ alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zorluk yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızda zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.