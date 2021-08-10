KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Otak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: YAŞAM felsefesiyle ilgili değişen düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluklar var. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

İKİZLER: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi çok başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

YENGEÇ: ÖN yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz.

Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.

ASLAN: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Atılımlarınız için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: AKILCILIĞA her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden fazla duygularınız yoğun olacaktır. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendiniz hareket etmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: DENEYİMLER ve testlerden geçiyorsunuz.

Farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

AKREP: YAŞAM kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağan üstü bir çaba sarf edeceksiniz.

YAY: BASKI altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz.

Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

OĞLAK: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor biliyorsunuz.

KOVA: İŞİNİZİ yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

BALIK: DUYGUSAL anlamda talepleriniz yüksek.

İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.