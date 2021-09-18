  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.09.2021, 00:00

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

BOĞA: ÇEVRENİZDE sanat etkinlikleri gerçekleşebilir. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için biraz daha çaba göstermelisiniz.

İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum, kendi gücünüzü araştırma konusunda size yardım ediyor. Düşüncelerinize odaklanabilirsiniz. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Derin düşünmek size çok şey kazandıracak.

YENGEÇ: YAŞAMLA ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda kararlar vermek istiyorsunuz. Romantik bir duygu seli içinde yer alacaksınız

ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ortaya çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Disiplinli olmak istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyacınız var.

TERAZİ: VENÜS Akrep'te ilerlemekte ve sevecen düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.

AKREP: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün kıskançlıktan uzak yaşarsanız, ilişkiniz olumsuz etkilenmez.

YAY: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor.

OĞLAK: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Aşırı çalışmanız gereken bir gün fakat enerjinizi bölmemelisiniz.

KOVA: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

BALIK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI