KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

BOĞA: ÇEVRENİZDE sanat etkinlikleri gerçekleşebilir. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için biraz daha çaba göstermelisiniz.



İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum, kendi gücünüzü araştırma konusunda size yardım ediyor. Düşüncelerinize odaklanabilirsiniz. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Derin düşünmek size çok şey kazandıracak.



YENGEÇ: YAŞAMLA ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda kararlar vermek istiyorsunuz. Romantik bir duygu seli içinde yer alacaksınız



ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ortaya çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri çok fazla büyütüyorsunuz.



BAŞAK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Disiplinli olmak istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyacınız var.

TERAZİ: VENÜS Akrep'te ilerlemekte ve sevecen düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.



AKREP: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün kıskançlıktan uzak yaşarsanız, ilişkiniz olumsuz etkilenmez.



YAY: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor.



OĞLAK: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Aşırı çalışmanız gereken bir gün fakat enerjinizi bölmemelisiniz.



KOVA: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.



BALIK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.