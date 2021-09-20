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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.09.2021, 00:00

KOÇ: KENDİ doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.

BOĞA: OLAYLARA mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanıyorlar.

İKİZLER: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Fatura takiplerinizi unutmayın.

YENGEÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

ASLAN: ARKADAŞLARINIZLA ortak bazı planların içinde olmak, sizi olumlu etkileyecek. Sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.

BAŞAK: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. İsteklerinizde artış gözlenecek.

TERAZİ: BUGÜN arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz. Özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve çevresel koşullarınızdaki uyuma dikkat etmelisiniz

AKREP: AİLENİZE karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununu yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.

YAY: BAĞLANTI içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL davranmaktan çok akılcı olmayı yeğlemelisiniz. Bugün özellikle arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın

KOVA: ÇEVRENİZDE her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Düşüncelerinize, çevrenizden destek gelecek

BALIK: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor

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