KOÇ: KENDİ doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.



BOĞA: OLAYLARA mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanıyorlar.



İKİZLER: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Fatura takiplerinizi unutmayın.



YENGEÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



ASLAN: ARKADAŞLARINIZLA ortak bazı planların içinde olmak, sizi olumlu etkileyecek. Sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.



BAŞAK: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. İsteklerinizde artış gözlenecek.



TERAZİ: BUGÜN arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz. Özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve çevresel koşullarınızdaki uyuma dikkat etmelisiniz



AKREP: AİLENİZE karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununu yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.



YAY: BAĞLANTI içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.



OĞLAK: DUYGUSAL davranmaktan çok akılcı olmayı yeğlemelisiniz. Bugün özellikle arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın



KOVA: ÇEVRENİZDE her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Düşüncelerinize, çevrenizden destek gelecek



BALIK: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor