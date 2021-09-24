KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalara girmek isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.



BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.



İKİZLER: BUGÜN sözleriniz anlamlı. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulanlara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.



YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.

Yaklaşımlarınız mantıksal olmalı. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.



ASLAN: HER şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız zayıf.

Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğini çok iyi biliyorsunuz.



BAŞAK: ARAŞTIRMACI yapınızı derinleştirmek ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.

Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.



TERAZİ: ARAŞTIRMAYI seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.



AKREP: YÖNETİLMEKTEN nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İnsanların kişisel özellikleri sizin için önemli.



YAY: DUYGUSAL konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok çalışmalar içinde olacaksınız.



OĞLAK: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat cesur olamıyorsunuz. Ufkunuzu genişletmelisiniz.

Bugün, partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmek istiyorsunuz.



KOVA: YETENEĞİNİZİ denemek ve yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşabilir.

Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.



BALIK: BUGÜN sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.