KOÇ: GÜN içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmalısınız. Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak işler peşinde olacaksınız. İş yaşantınızda öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: VENÜS ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.

İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZİ yeniden irdelemelisiniz. Dengeli davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlar yapabilirsiniz. İleri vadeli sözler vermemelisiniz. Fikirlerinizi paylaşma konusunda dikkatli olun.

YENGEÇ: AİLENİZE karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununu yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Yakın takip canınızı sıkabilir. Rahat şartlarda çalışmak istiyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN, olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken, mantıksal yönünüz oldukça ağır basıyor. Şartlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor.

BAŞAK: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemediğiniz kesin. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kişisel zevkleriniz çok önemli durumda. Bugün özel çalışmalar içindesiniz.

TERAZİ: VENÜS, günlük çalışmalarınızın rutin ilerlemesine neden olabilir. Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında yoğun olacak.

AKREP: İNATÇI yapınızı bilenler, yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden, hatalara neden olabilirsiniz.

YAY: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İş yoğunluğu yorgun düşürebilir

OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili eski şartları yeniden düzenlemenin zamanı geldi. Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalısınız.

KOVA: DİPLOMATİK yapınızla çalışma arkadaşlarınızı çok iyi idare ediyorsunuz. Rekabet etmeyi seviyor, problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız, uygun bir davranış şekli.

BALIK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler yaşayabilirsiniz.