Duygusal planlar yapmak için uygun bir hafta. Aşk ilişkilerimizde sezgisel yeteneğimiz ön plana çıkıyor. Duygularımızın coştuğunu hissedeceğiz. Mars ve Güneş tutkulu aşkları tetikliyor. İdeallerimizi sevdiklerimizle birlikte ortaklaşa geçekleştirebiliriz. Önemli anlaşmalar bizi bekliyor. Dostlarımızla daha fazla birlikte olmak isteyeceğiz. Özlediğimiz fakat kaybettiğimiz değer yargılarımızla yüzleşiyoruz. Her şeyi sıkıntı haline getirmemeliyiz.

KOÇ:

Mantıgınız ön planda

İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızdan ödün vermeden başarılı olmak kolay değil. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız. Ciddi ilişkilerin beklenen sonuçlarını göreceksiniz ve sosyal motivasyonunuz daha da artacak.

BOĞA

Fazla kuruntulusunuz

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, ketum olmalısınız. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşüncelerinizi çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Dinlenmek için kendinize zaman ayırmamalısınız.

İKİZLER

Kuskuculugu bırakın

Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın önereceği bazı tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir.

YENGEÇ

Çevrenizden yardım almalısınız

Hedeflerinizde ilerlemek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. İş konularında sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız.

ASLAN

Duygusal olmayın

Uranüs kariyer evinizde retro yaparken; iş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine beklemeyi yeğlemelisiniz. Kariyerinizle ilgili birtakım sorunlar yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız.

BAŞAK

Fırsatlar kapınızda

Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir. Fiziksel özelliklerinizle ilgili bir değişim yapmak istiyorsunuz.

TERAZİ

Paraya kosuyorsunuz

Mars ve Merkür finans evinizde ilerliyor. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Artistik duygularınız atağa kalkabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz duygularınızın yenilenmesine ve yaratıcılığınız artmasına neden olacaktır. Bu hafta kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz.

AKREP

Mantıgınız sizi zorluyor

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bu hafta sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olabilir. Gereken desteği vermelisiniz. Sıra dışı değişimlere hazır olun.Yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz.

YAY

Özgürlügünüz önemli

Coşkularınızı, organize yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız. Sınırlarınızı zorlamalısınız. Duygusal konulardan çok, maddi sorunlarınızı ön plana çıkarıyor. Güven arayışı içindesiniz. Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız.

OĞLAK

Çeliskilere dikkat

Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır. Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı yaklaşımı seçin. Yenilik taraflısı bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz.

KOVA

Yasamınız degisiyor

Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size prestij kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir hafta. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konularda başarınızı garantiliyorsunuz. Bu hafta gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Gireceğiniz ortamlarda karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olacak.

BALIK

Duygularınız sizi yönlendiriyor

Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir hafta. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın sizi yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Enerjinizi dengelemelisiniz. Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli bir konumda.