KOÇ: İŞİNİZDE güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars, paraya olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor.

BOĞA: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve yapacağınız bazı işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramının en iyi uygulayıcılarından biri olarak, kendi çevrenizi yargılamanız da çok normal.

İKİZLER: AİLE duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Ay'ın konumundan dolayı bazı olayların geçmişte kalması gerekiyor ve siz, yaşantınıza olumlu bakmalısınız.

YENGEÇ: SOSYAL hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi doğru kullanmak zorundasınız. Bazı gerçekler karşısında belirsizlik de gösterebilirsiniz

ASLAN: BUGÜN, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu sizin ilginizi çekebilir. Olayları kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz

BAŞAK: YENİ işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla gerekli iletişimi gündeme getirmelisiniz. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.

TERAZİ: YENİ dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri, sınayarak seçiyorsunuz. İlginç kişilere şans vermenin ise hiçbir sakıncası olmadığını farkındasınız.

AKREP: GÜNEŞ burcunuzda ilerliyor... Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınız da her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor. Kendinizin bazı değerlerini artık görüyorsunuz.

YAY: DEĞİŞİM içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. Ele aldığınız bazı konulara gerçekçi bir çözüm getirmeyi çok iyi biliyorsunuz.

OĞLAK: GÜNEŞ kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerleyerek güç ve isteğinizi ön plana çıkarıyor. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız da mevcut. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

KOVA: GÜNEŞ sizin tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı güçlendiriyor. Mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

BALIK: İNSANCIL yapınızı herkes anlamıyor ve bazıları sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Sürekli olarak kendinizi aşma eğilimi içinde olmanız, sizi her konuda farklı ve de anlaşılmaz kılıyor.